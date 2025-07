Bloqueo deja a las embarazadas de Gaza hambrientas y en peligro

Como la mayoría de las mujeres que acuden al hospital de Ciudad de Gaza para el seguimiento de su embarazo, el rostro de Fátima Arafa parece cansado, signo de la desnutrición que sufre debido a la escasez en tiempos de guerra. La falta de todo, desde víveres hasta agua potable, ha afectado especialmente a las embarazadas de la Franja de Gaza, donde Israel tan solo alivió ligeramente su bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. "Estoy en mi sexto mes y no puedo cubrir las necesidades mínimas básicas para completar este embarazo", afirmó Arafa a AFP antes de regresar al campo improvisado donde ella y su familia encontraron refugio tras ser desplazados de su hogar en el norte. "El doctor Said me hará una transfusión de sangre porque no hay alimentos y cuando quiero comer o comprar comida, no puedo porque no hay nada que comer", dijo la mujer de 34 años, con el rostro delgado y pálido. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró que sus equipos en Gaza son testigos de "un aumento brusco y sin precedentes de la desnutrición aguda", y que el número de casos en su clínica de Ciudad de Gaza casi se cuadruplicó en los últimos dos meses. "Debido a la malnutrición generalizada entre las mujeres embarazadas y a la escasez de agua y saneamiento, muchos bebés nacen prematuramente. Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales está muy saturada, con cuatro o cinco bebés compartiendo una sola incubadora", explicó Joanne Perry, médico de MSF en Gaza. Fathi al Dahdouh, obstetra del Hospital Al Helou, donde Arafa se somete a sus revisiones, afirmó a AFP que los abortos espontáneos se dispararon desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023. "Hay entre ocho y nueve abortos al día (en Ciudad de Gaza), y no sabemos si se debe a los efectos de la guerra y los materiales explosivos o a la falta de nutrición e inmunidad", dijo. - Agotamiento - Dahdouh indicó que la guerra es especialmente dura para las mujeres embarazadas y aquellas que dieron a luz recientemente. El Fondo de Población de Naciones Unidas (FPNU) advirtió en mayo de que 17.000 mujeres embarazadas y lactantes de Gaza necesitarían tratamiento por desnutrición aguda en los próximos 11 meses. La advertencia se produjo al tiempo que Israel impuso un bloqueo de la ayuda para Gaza con la esperanza de obligar a Hamás a rendirse, y solo permitió que la ayuda volviera a entrar a cuentagotas a finales de mayo. "Llegan aquí con la tensión baja, debilidad, fatiga y agotamiento debido a la situación del país y a la falta de nutrición", declaró Dahdouh a AFP. Para Arafa, el mero hecho de acudir a sus citas médicas es todo un reto. La zona que rodea el hospital Al Helou está relativamente intacta, pero la escasez de combustible obliga a Arafa a ir y volver a pie de su campo bajo un calor abrasador. Una vez en su refugio —una casa dañada con lonas de plástico a modo de paredes—, Fátima, su marido Zahdi y sus cuatro hijos comparten una comida que les entrega una organización benéfica. Un guiso de pasta y lentejas, los únicos alimentos disponibles para la mayoría en Gaza, preparado en un fuego encendido en el suelo de la casa por falta de gas para cocinar. Las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias afirman que el volumen de ayuda que llega a Gaza sigue siendo insuficiente y que el personal sanitario trabaja en condiciones terribles. El ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes. Al menos 57.762 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto por la ofensiva de Israel en respuesta al ataque, según el Ministerio de Salud de Gaza, territorio gobernado por Hamas. vid-lba/acc/phz/kir/hgs/pb