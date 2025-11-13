Blue Origin lanza enorme cohete con dos naves espaciales de la NASA hacia Marte

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Blue Origin lanzó su enorme cohete New Glenn el jueves con un par de naves espaciales de la NASA destinadas a Marte.

Fue apenas el segundo vuelo del cohete en el que la compañía de Jeff Bezos y la NASA confían para llevar personas y suministros a la Luna, y fue un éxito total.

El New Glenn de 98 metros (321 pies) se lanzó al cielo desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, enviando los orbitadores gemelos de Marte de la NASA en un largo viaje hacia el planeta rojo. El despegue se retrasó cuatro días debido al mal clima, así como a tormentas solares lo suficientemente fuertes como para pintar los cielos con auroras hasta el sur de Florida.

En un primer logro notable, Blue Origin recuperó el propulsor tras su separación de la etapa superior y los orbitadores de Marte, un paso esencial para reciclar y reducir costos de manera similar a SpaceX. Los empleados de la compañía vitorearon con entusiasmo cuando el propulsor aterrizó en posición vertical en una barcaza a 600 kilómetros (375 millas) de la costa. Un Bezos extasiado observó la acción desde el Control de Lanzamiento.

“¡Próxima parada, la Luna!”, corearon los empleados tras el aterrizaje preciso del propulsor. Veinte minutos después, la etapa superior del cohete desplegó los dos orbitadores de Marte en el espacio, el objetivo principal de la misión. Las felicitaciones llegaron de funcionarios de la NASA, así como de Elon Musk, dueño de SpaceX, cuyos aterrizajes de propulsores ya son rutinarios.

El vuelo de prueba inaugural del New Glenn en enero puso en órbita un satélite prototipo, pero no logró aterrizar el propulsor en su plataforma flotante en el Atlántico.

Los orbitadores de Marte idénticos, llamados Escapade, pasarán un año cerca de la Tierra, estacionados a 1,5 millones de kilómetros (1 millón de millas) de distancia. Una vez que la Tierra y Marte estén alineados adecuadamente el próximo otoño, el dúo recibirá un impulso gravitacional de la Tierra para dirigirse al planeta rojo, a donde llegarán en 2027.

Una vez alrededor de Marte, las naves espaciales mapearán la atmósfera superior del planeta y los campos magnéticos dispersos, estudiando cómo estos reinos interactúan con el viento solar. Las observaciones deberán arrojar luz sobre los procesos detrás de la atmósfera marciana que se escapa, ayudando a explicar cómo el planeta pasó de ser húmedo y cálido a seco y polvoriento. Los científicos también aprenderán cómo proteger mejor a los astronautas contra el duro entorno radiactivo de Marte.

“Realmente queremos entender la interacción del viento solar con Marte mejor de lo que lo hacemos ahora”, afirmó Rob Lillis, científico principal de Escapade de la Universidad de California, Berkeley, antes del lanzamiento. “Escapade va a ofrecer un punto de vista estéreo sin precedentes porque vamos a tener dos naves espaciales al mismo tiempo”.

Es una misión relativamente de bajo presupuesto, con un costo inferior a $80 millones, que es gestionada y operada por UC Berkeley. La NASA ahorró dinero al inscribirse para uno de los primeros vuelos del New Glenn. Los orbitadores de Marte deberían haber despegado el otoño pasado, pero la NASA dejó pasar esa ventana de lanzamiento ideal —la Tierra y Marte se alinean para un tránsito rápido solo cada dos años— debido a los temidos retrasos con el cohete nuevo de Blue Origin.

Nombrado en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar el mundo, el New Glenn es cinco veces más grande que los cohetes New Shepard que envían a clientes adinerados al borde del espacio desde el oeste de Texas. Blue Origin planea lanzar un prototipo del módulo lunar Blue Moon en una misión de demostración en los próximos meses a bordo del New Glenn.

Creada en 2000 por Bezos, fundador de Amazon, Blue Origin ya tiene un contrato con la NASA para el tercer alunizaje de astronautas bajo el programa Artemis. SpaceX, de Musk, superó a Blue Origin para los primeros y segundos alunizajes tripulados, utilizando Starships, casi 30 metros (100 pies) más altos que el New Glenn de Bezos.

Pero el mes pasado, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, reabrió el contrato para el primer alunizaje tripulado, citando preocupación por el ritmo del progreso de Starship en las pruebas de vuelo desde Texas. Blue Origin, así como SpaceX, han presentado planes de aterrizaje acelerados.

La NASA está en camino de enviar astronautas alrededor de la Luna a principios del próximo año utilizando su propio cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). La próxima tripulación de Artemis intentaría aterrizar; la agencia espacial está presionando para que los astronautas regresen a la superficie lunar para finales de la década con el fin de superar a China.

Doce astronautas caminaron sobre la Luna hace más de medio siglo durante el programa Apolo de la NASA.

_____

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.