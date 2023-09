STUHR, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--sep. 15, 2023--

BLUETTI, een toonaangevend merk voor schone energieopslag, introduceert het EP760 back-up energiesysteem voor thuis ter voorbereiding op de winter. Deze innovatie zorgt voor continue verwarming en verlichting in huis tijdens stroomuitval zonder hoge energierekeningen.

Rendabel energiebeheer

Het EP760-systeem is compatibel met verschillende zonnepanelen en slaat zonne-energie op met een indrukwekkende maximumsnelheid van 9.000W. Deze opgeslagen energie dient als betrouwbare energiebron tijdens nachtelijke of onverwachte stroomonderbrekingen. Zelfs zonder zonnepanelen beschikt de EP760 over slimme piekbelasting, waardoor gebruikers kunnen opladen tijdens uren met weinig vraag en ontladen tijdens piekuren, waardoor de energiekosten tot een minimum worden beperkt.

Capaciteit op maat

Met zijn modulaire ontwerp biedt de EP760 aanpasbare energieopslag. Door de EP760 te combineren met twee tot vier B500 accupacks kunnen gebruikers een energieopslagsysteem bereiken dat varieert van 9.920Wh tot 19.840Wh. Deze uitgebreide capaciteit zorgt voor voldoende stroomvoorziening tijdens langdurige stroomonderbrekingen en garandeert een consistente verwarming gedurende de hele winter.

Veelzijdige toepassing

De EP760 met IP65-classificatie is ontworpen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen en is water- en stofbestendig. Hij werkt onder de 50 decibel en past daarom gemakkelijk in huizen, hutten en schuurtjes. Het compacte ontwerp maakt verticaal stapelen mogelijk, waardoor de ruimte optimaal wordt benut. De interne zelfverwarmingsfunctie zorgt voor een soepele werking, zelfs bij temperaturen van -20¬įC, waardoor hij geschikt is voor frigide regio's.

Duurzaam en veilig

Veiligheid en duurzaamheid staan bij BLUETTI voorop. De EP760 is uitgerust met betrouwbare lithium-ijzerfosfaatbatterijen, die bekend staan om hun duurzaamheid van meer dan 3.500 levenscycli - gelijk aan tien jaar gebruik. Met 10 jaar garantie en lokale serviceteams garandeert BLUETTI een zorgeloze werking en ondersteuning.

Beschikbaarheid en gratis proefversie

De EP760 debuteert op 15 september voor een prijs van ‚ā¨ 5999.

Over bluetti

Sinds de oprichting streeft BLUETTI ernaar om duurzaamheid en groene energieoplossingen te bevorderen. Door milieuvriendelijke energieopslagoplossingen aan te bieden voor zowel binnen- als buitengebruik, streeft BLUETTI ernaar om uitzonderlijke ervaringen te bieden voor onze huizen, terwijl ook wordt bijgedragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet. Deze inzet voor duurzame energie heeft BLUETTI geholpen haar bereik uit te breiden naar meer dan 100 landen en het vertrouwen van miljoenen klanten wereldwijd te winnen.

