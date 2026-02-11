BMW llama a revisión a cientos de miles de autos por riesgo de incendio

Fráncfort, 11 feb (Reuters) - BMW está llamando a una revisión a cientos de miles de automóviles debido a un posible riesgo de incendio, informó el miércoles el fabricante alemán de automóviles de lujo.

La revisión global afecta a un número de automóviles de seis dígitos, según un portavoz de BMW.

El periódico Bild había informado antes de la llamada a revisión.

La publicación especializada kfz-betrieb dijo que un total de 575.000 vehículos de varias series se ven afectados.

BMW dijo que las inspecciones de los productos y las quejas de los clientes revelaron que el motor de arranque de los vehículos identificados podría ser defectuoso, con un aumento del desgaste del interruptor magnético tras un alto número de partidas, lo que podría dificultar o imposibilitar el encendido.

Esto conlleva el riesgo de provocar un incendio en el vehículo en el peor de los casos, según el portavoz. (Reportaje de Ilona Wissenbach y Rachel More, redacción de Linda Pasquini, edición en español de Javier López de Lérida)