BMW llama a revisión cientos de miles de autos por riesgo de incendio

El fabricante alemán de automóviles BMW ha llamado a revisión a cientos de miles de vehículos debido a un riesgo de incendio, indicó un portavoz de la compañía a AFP el miércoles, confirmando lo publicado por la revista especializada “Kfz-Betrieb”.

“Los controles de productos y las quejas de los clientes han demostrado que, en los vehículos identificados, el sistema de arranque del motor puede presentar defectos”, lo que podría provocar, “en el peor de los casos, un incendio”, informó.

“Kfz-Betrieb” había anticipado que 575.000 vehículos en todo el mundo están afectados, un volumen que el portavoz de BMW se negó a confirmar, limitándose a mencionar una cifra “de seis dígitos”.

En total dieciséis modelos equipados con relé de arranque, producidos entre julio de 2020 y julio de 2022, presentan un riesgo, según la automotriz.

Los vehículos en los que se instaló un motor de arranque defectuoso después de una reparación también se ven afectados.

BMW ha observado que un componente del motor de arranque puede desgastarse tras un gran número de encendidos. A veces esto puede provocar un cortocircuito y, en el peor de los casos, un incendio.

Por estas razones la compañía recomienda no dejar el vehículo sin supervisión después de arrancar el motor.

A finales de 2024, BMW llamó a control 1,5 millones de vehículos debido a un sistema de frenos defectuoso.