Bndes anuncia convocatoria para seleccionar fondos para proyectos de economía "verde"

Por Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 1 sep (Reuters) - El BNDES anunció el lunes una convocatoria para seleccionar fondos de inversión para proyectos de descarbonización de procesos industriales, transición energética, infraestructura para adaptación climática, tecnología para agricultura verde, restauración ecológica, reforestación y conservación forestal.

El banco de desarrollo dijo en un comunicado que el presupuesto es de 5000 millones de reales y prevé inversiones en dos tipos de fondos: de capital y de crédito. El resultado será anunciado en enero de 2026.

La institución pretende seleccionar hasta cinco fondos de renta variable, totalizando hasta 4000 millones de reales en contribuciones del BNDES, y el resto se destinará a hasta dos fondos de crédito.

El banco dijo que estima que se atraerán cerca de 13.000 millones de reales en capital de riesgo a la iniciativa, alcanzando un volumen total de 18.000 millones de reales en inversiones. (Reporte de Alberto Alerigi Jr. Editado en español por Javier Leira)