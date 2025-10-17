BNDES aprueba 1700 millones de reales para exportar 13 aviones Embraer a SkyWest Airlines

RÍO DE JANEIRO, 17 oct (Reuters) - El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) aprobó una financiación de 1700 millones de reales para la exportación de 13 aviones Embraer E-175 a la compañía estadounidense SkyWest Airlines, que deberán entregarse hasta finales de 2026.

SkyWest Airlines se ha convertido en el mayor cliente de Embraer en los últimos años y es actualmente el mayor operador mundial del modelo E-175, con una flota actual de 265 aeronaves.

A mediados de año, la aerolínea realizó un pedido en firme de 60 aviones, con derechos de compra de otros 50 reactores.

Desde 1997, el BNDES ha financiado US$26.700 millones en exportaciones de más de 1350 aviones de Embraer.

Según el banco de desarrollo, la financiación será reembolsada en dólares por SkyWest.

"El BNDES ha sido un socio muy importante para fortalecer nuestra posición en el escenario mundial y, en consecuencia, una amplia cadena de suministro involucrada en la producción", dijo el presidente de Embraer, Francisco Gomes Neto, en un comunicado del banco de desarrollo.

"El apoyo a la expansión de nuestras operaciones en un mercado tan relevante como Estados Unidos es aún más estratégico", añadió. (Por Rodrigo Viga Gaier. Editado en español por Javier Leira)