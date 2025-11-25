BNDES desbloquea otros R$1.100 millones para Embraer

RIO DE JANEIRO, 25 Nov (Reuters) - El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) anunció el martes la aprobación de una nueva financiación para Embraer, esta vez por un valor de 1.090 millones de reales.

La entidad dijo que los recursos servirán para que el fabricante exporte aeronaves producidas en Brasil.

Entre diciembre y el martes, el BNDES anunció la financiación de exportaciones de Embraer por un total de al menos 5.800 millones de reales. Se trata de ventas de aeronaves a compañías aéreas -entre ellas Republic Airways y SkyWest- y empresas de leasing.

El banco dijo el martes que la nueva financiación "ayudará a Embraer a cumplir el calendario de entregas firmado con compradores de todo el mundo", sin dar detalles. Embraer espera entre 77 y 85 entregas de aviones comerciales este año, frente a las 73 de 2024.

"Estamos haciendo inversiones significativas para satisfacer la creciente demanda de nuestros productos y la financiación del BNDES es esencial para apoyar las iniciativas destinadas a aumentar la capacidad de producción y acelerar las entregas en los próximos años", dijo el presidente ejecutivo de Embraer, Francisco Gomes Neto, en el comunicado, también sin dar detalles. (Por Rodrigo Viga Gaier, editado en español por Javier Leira)