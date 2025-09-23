BNG defenderá hoy en el Congreso su propuesta para transferir a Galicia hasta 4000 inmuebles de la Sareb

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) - El Pleno del Congreso abordará este martes una iniciativa del BNG para instar al Gobierno central a transferir a la Xunta los activos inmobiliarios de la Sareb (viviendas, suelos y promociones) situados en Galicia. Así consta en el orden del día del Pleno del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que aparece que este martes se debatirá esta proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- del BNG. En concreto, el diputado del BNG, Néstor Rego, será el encargado de defender esta iniciativa con el objetivo de que la Xunta asuma la gestión, administración y planificación de los activos consistentes en viviendas o suelo urbanizable "con el objetivo de crear una bolsa de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, así como a las personas y familias con mayores dificultades". En el texto de la iniciativa, el BNG calcula que la Sareb tiene en cartera en Galicia más de 4000 inmuebles, entre viviendas y otros efectivos. "Consideramos que una forma de contribuir a que Galicia disponga de más vivienda social, sería transfiriendo los activos de la Sareb a la Xunta para poder incorporarlos a una bolsa de viviendas e inmuebles destinados a la promoción de vivienda pública o alquiler social", expone el BNG.