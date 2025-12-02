BNP Paribas considera que el S&P 500 terminará el año próximo en 7.500

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - Los estrategas de BNP Paribas esperan que el índice S&P 500 de Wall Street termine el próximo año en 7.500 puntos, apoyado por una sólida economía estadounidense que impulsará el crecimiento de las ganancias empresariales y evitará que el mercado laboral se debilite significativamente.

Un final de 7.500 unidades en el índice de referencia el año que viene supondría un aumento de alrededor del 10% desde los 6.829 puntos actuales. En su nota de perspectivas globales para 2026, también indicaron que su previsión para finales de 2026 para el índice paneuropeo STOXX 600 es de 650.

Los estrategas ven a las acciones europeas superando a las estadounidenses en 2026, gracias a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y al aumento del gasto fiscal.

La previsión es un 13% superior al cierre del STOXX 600 el martes, que fue de 575,65 unidades. (Reporte de Caroline Valetkevitch, edición en español de Javier López de Lérida)