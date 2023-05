Bnp paribas no comprará "nada que contenga la palabra banco": cfo

PARÍS, 3 mayo (Reuters) - BNP Paribas, el mayor banco de la zona euro, no utilizará los beneficios de la venta de su división minorista estadounidense para comprar otro prestamista, dijo el miércoles el director financiero, Lars Machenil.

"En lo que respecta a la redistribución (de las ganancias de capital) del Bank of the West... no compraremos nada que contenga la palabra banco. Nos ceñimos a eso", dijo Machenil a los analistas cuando se le presionó para que dijera cómo gastaría BNP las ganancias.

Machenil añadió que el plan de BNP era crecer orgánicamente.

Por otra parte, el director financiero de BNP Paribas dijo que no preveía quiebras bancarias en la zona euro como las registradas en Estados Unidos, citando el alcance de la supervisión del Banco Central Europeo sobre los bancos del continente. (Reportaje de Mathieu Rosemain; Editado en español por Juana Casas)

Reuters