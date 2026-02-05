BNP Paribas promete más recortes de gastos tras superar las previsiones de beneficio

Por Mathieu Rosemain

PARÍS, 5 feb (Reuters) - BNP Paribas

La mayor entidad ⁠crediticia de ⁠la zona euro por activos prevé que el crecimiento de su división ⁠de seguros ‌y ​gestión de activos y el repunte de la ​banca minorista respalden estas perspectivas y ayuden ‌a recuperar la confianza ‌de los inversores, en ​un escenario de preocupación por el impacto del litigio en curso en Estados Unidos relacionado con Sudán.

BNP registró un beneficio neto de 2.970 millones de euros (3.510 millones de dólares) en los ⁠tres últimos meses de 2025, lo que supone un ​aumento interanual del 28% y supera la estimación media de 2.840 millones de euros realizada por 16 analistas y recopilada por la empresa.

El banco tiene como objetivo alcanzar una ⁠rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE), una medida clave de ​la rentabilidad, superior al 13% para 2028, frente a su objetivo anterior del 13%, aunque el nuevo ‍objetivo es inferior al de muchos de sus competidores europeos. También pretende reducir su ratio de costes sobre ingresos a menos del 56%, frente al ​objetivo anterior de alrededor del 58% para 2028. (Reporte de Mathieu Rosemain; edición de Tommy Reggiori Wilkes e Ingrid Melander; ‍editado en español por Tomás Cobos)