BNP Paribas vende su filial estadounidense Bank of the West al canadiense BMO por 14.505 millones

El banco francés BNP Paribas ha alcanzado un acuerdo para la venta por 16.300 millones de dólares (14.505 millones de euros) del 100% de sus actividades de banca minorista y comercial en Estados Unidos a través de su filial en el país Bank of the West a la entidad canadiense Bank of Montreal (BMO Financial Group), según han informado ambos bancos.

La transacción, que se cerrará en el curso de 2022, generará al cierre una plusvalía neta estimada para BNP Paribas de unos 2.900 millones de euros, con un impacto positivo en la ratio de capital básico (CET1) de aproximadamente 170 puntos básicos.

El banco francés indicó que pretende realizar una distribución extraordinaria en forma de recompra de acciones tras el cierre de la operación, para compensar la dilución esperada en el beneficio por acción de BNP Paribas, apuntando a título indicativo, que un programa de recompra de acciones de aproximadamente 4.000 millones de euros neutralizaría por completo dicha dilución.

Asimismo, el banco galo tiene la intención de reasignar los ingresos restantes, equivalentes a unos 7.000 millones de euros en capital liberado, a lo largo del tiempo y de una manera muy disciplinada, con el objetivo de mejorar la creación de valor a largo plazo a través de la aceleración del crecimiento orgánico, en particular en Europa, así como inversiones específicas en tecnologías y modelos comerciales innovadores, además de poder realizar adquisiciones en negocios de valor agregado.

A este respecto, BNP Paribas presentará sus principales ejes estratégicos en el marco de la publicación de sus cuentas anuales de 2021 el próximo 8 de febrero y detallará su plan estratégico 2025 en su Día del Inversor, programado para el 14 de marzo de 2022.

"La presencia de BNP Paribas en los Estados Unidos sigue siendo un pilar estratégico para el desarrollo de nuestra franquicia corporativa e institucional. Con esta transacción, BNP Paribas también reafirma su compromiso de entregar valor a todas sus partes interesadas", indicó Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de la entidad.

De su lado, el banco canadiense ha destacado que la adquisición de Bank of the West acelerará su crecimiento en Norteamérica. "Nunca hemos estado mejor posicionados para dar el siguiente paso en nuestra estrategia de crecimiento", dijo Darryl White, consejero delegado de BMO Financial Group, para quien esta adquisición agregará una escala significativa, expansión en mercados atractivos y capacidades que permitirán impulsar un mayor crecimiento, retornos y eficiencias.