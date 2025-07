BNY Investments lanza un fondo pensado para capear los periodos de elevada volatilidad

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - BNY Investments, parte de The Bank of New York Mellon Corporation, ha anunciado este lunes el lanzamiento de un fondo de inversión con el objetivo de generar rendimientos positivos durante periodos de elevada volatilidad. La firma ha concretado en una nota de prensa que a través de un vehículo colectivo, denominado 'BNY Adaptive Risk Overlay Fund' y gestionado por la filial BNY Investments Newton, ofrece a los inversores una solución de cobertura frente a riesgos extremos ('tail-risk', en jerga). "Está concebido como una cobertura diversificadora, complementaria a las posiciones principales de la cartera del inversor", ha aclarado la entidad de origen estadounidense, si bien este producto también está disponible para partícipes radicados en Europa. La estrategia estará gestionada por Lars Middleton, que aprovechará la experiencia de Newton en estrategias multiactivo y en el desarrollo de la gestión de soluciones de cobertura tanto tácticas como sistemáticas. En un plano más amplio, este lanzamiento se ha sumado a la colaboración de la gestora Newton con Bank of America en la creación del 'Newton Adaptive Risk Overlay Index', un índice personalizado y susceptible de inversión directa. El director de distribución para Europa en BNY Investments, Gerald Rehn, ha reseñado en relación al lanzamiento del fondo que cada vez detectan una mayor demanda de soluciones líquidas de cobertura frente a riesgos extremos, de tal modo que se puedan gestionar mejor los riesgos de cartera en momentos de mayor incertidumbre. "Con este fondo, los clientes tendrán acceso a liquidez diaria y podrán beneficiarse del historial de más de dos décadas de Newton en la gestión de fondos de rentabilidad absoluta durante periodos de alta volatilidad en los mercados", ha reivindicado el ejecutivo.

