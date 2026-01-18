Bo Nix se fractura el tobillo derecho en la victoria de los Broncos en los playoffs; será operado

DENVER (AP) — Bo Nix se fracturó el tobillo derecho el sábado, al final del tiempo extra en la victoria de los Broncos de Denver sobre los Bills de Buffalo en la ronda divisional, y se someterá a una cirugía que lo dejará fuera por el resto de los playoffs.

El entrenador Sean Payton dio la noticia infortunada sobre su mariscal de campo de segundo año tras la mayor victoria de Denver en una década. El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham comenzará la final de la Conferencia Americana el próximo fin de semana.

"Stiddy está listo", afirmó Payton después de regresar al podio para hablar sobre la lesión sufrida tras la victoria de Denver por 33-30.

Payton explicó que Nix se lesionó en un acarreo donde perdió dos yardas y fue tacleado por el safety Cole Bishop. Nix cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que hubiera sufrido una lesión tan grave.

En la siguiente jugada, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una penalización de interferencia de pase de 30 yardas y llevó a los Broncos a una buena posición para un gol de campo. Nix luego se arrodilló para centrar el balón para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que puso fin al duelo.

Payton dijo que Nix se someterá a cirugía el martes en Birmingham, Alabama.

