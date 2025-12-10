BoA ve un impacto "limitado" en las revisiones de los aviones Airbus A320 por posibles problemas de calidad

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) - Bank of America considera que las revisiones en aviones Airbus A320 por posibles problemas de calidad en los fuselajes tienen un impacto "actualmente limitado", aunque esta incidencia ha obligado al fabricante europeo a reducir su objetivo anual de entregas para este 2025. Así se desprende de un informe reciente de la entidad, apoyado en que el 'holding' IAG ha declarado que es necesario inspeccionar algunas aeronaves, mientras que Lufthansa ha confirmado que 11 unidades A320 entregados recientemente requieren inspección. Por otro lado, BoA también ha avisado de un recorte de capacidad aérea, medida en asientos-kilómetros disponibles (ASK), durante el primer trimestre de 2026 en Europa, liderado por Wizz Air. A solo tres semanas del nuevo año, las aerolíneas han reducido el ASK y ahora se espera que la capacidad intraeuropea crezca un 3,9% interanual, 1,4 puntos porcentuales menos con respecto a la última actualización. Durante las últimas dos semanas, el estudio apunta a que Wizz Air ha recortado la capacidad hasta aproximadamente un 10% en los primeros tres meses, aunque antes era de aproximadamente un 24%. Mientras, Lufthansa ha reducido el ASK de Discover, en tanto que KLM ha hecho lo propio en un 4% en febrero. Además, la capacidad transatlántica se ha moderado hasta el +2,1% en el periodo analizado, 0,2 puntos menos que la proyección anterior, impulsada en gran medida por el ASK de la marca Lufthansa, que ha pasado a ser negativo, con un -0,9%. REVISIÓN DE PREVISIONES PARA 2026 En otro punto, BoA prevé que el tráfico de noviembre sugiere que es "probable" que se revisen las previsiones, contando como ejemplo a Ryanair, que informó de un aumento de las reservas de pasajeros de alrededor del 6% en el undécimo mes, con un seguimiento del tercer trimestre de 2026 del +5,4% interanual, por encima de la estimación consensuada del +4,3% interanual. "Con un sólido rendimiento de seguimiento y la demanda estacional, creemos que hay margen para que se revisen al alza las previsiones", ha añadido el informe. Por su parte, Wizz creció un 9% en noviembre, con un seguimiento del tercer trimestre fiscal de 2026 del +11% interanual, muy por debajo de la estimación consensuada del +16%. Con un seguimiento débil y Wizz retirando activamente capacidad del mercado, BoA cree que el consenso es "probablemente demasiado alto".