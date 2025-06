Bob Dylan, Carole King, Keith Richards y otros lamentan la muerte de Brian Wilson

Reacciones de algunas celebridades a la muerte de Brian Wilson de los Beach Boys a los 82 años.

___

"Hoy escuché la triste noticia sobre Brian y pensé en todos los años que he estado escuchándolo y admirando su genialidad. Descansa en paz, querido Brian", escribió Bob Dylan en X.

___

"Brian Wilson, mi amigo, mi compañero de clase, mi compañero de equipo de fútbol americano, mi compañero de banda de los Beach Boys y mi hermano en espíritu, siempre me sentiré bendecido de que estuvieras en nuestras vidas tanto tiempo como lo estuviste. Creo que el pensamiento más reconfortante en este momento es que te has reunido de nuevo con Carl y Dennis, cantando de nuevo esas hermosas armonías", escribió Al Jardine, miembro fundador de los Beach Boys, en un comunicado.

___

"Brian Wilson fue mi amigo y mi hermano en la composición de canciones. Compartíamos una sensibilidad similar, como lo demuestra su acorde 4 sobre 5 bajo 'Aaaah!' en 'Good Vibrations' y el mío bajo 'I’m Into Something Good'. Una vez discutimos quién lo usó primero, y al final decidimos que no importaba. El mundo extrañará a Brian, pero somos muy afortunados de tener su música", escribió Carole King en Facebook.

___

"Creo que 'God Only Knows' es una de las mejores canciones jamás escritas y gracias, Brian, por eso. Que descanses en paz, te vamos a extrañar", dijo James Hetfield, líder de Metallica, en una entrevista con The Associated Press.

___

"Yo sé que Orbison es el rey del emo, pero hombre, si hubo un ser humano que hizo arte a partir de la tristeza inexpresable... maldita sea, fue Brian Wilson", escribió Questlove en Instagram.

___

"El maestro ha partido —el hombre era un corazón abierto con dos piernas— con un oído que escuchaba a los ángeles. Literalmente. Amor y misericordia para ti y los tuyos esta noche. RIP Brian", escribió John Cusack, quien interpretó a Wilson en la película biográfica "Love & Mercy" de 2014, en X.

___

"¡Descansa en paz!", escribió Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, en Instagram.

___

"Oh no, Brian Wilson y Sly Stone en una semana... mi mundo está de luto. Muy triste", escribió Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, en X.

___

"¡¡Cualquiera con un hueso musical en su cuerpo debe estar agradecido por el toque mágico y genial de Brian Wilson!! ¡¡Y muy entristecido por esta gran pérdida mundial!! Mis pensamientos están con su familia y amigos", escribió Mick Fleetwood, baterista de Fleetwood Mac, en X.

___

"Primero Sly, ahora Brian... realmente esto es simplemente...", escribió Maggie Rogers en su historia de Instagram, y añadió un emoji de corazón roto.

___

"Dios bendiga a Brian, paz y amor para toda la familia, paz y amor Ringo y Barbara".

— Ringo Starr en X.

___

"Cualquiera que realmente me conozca sabe lo desolado que estoy por el fallecimiento de Brian Wilson. No muchas personas me influyeron tanto como él. Me siento muy afortunado de haber podido conocerlo y pasar algo de tiempo con él. Siempre fue muy amable y generoso. Era nuestro Mozart americano. Un genio único de otro mundo". — Sean Ono Lennon en X.

___

"Muy triste de escuchar que nuestro querido amigo, inspiración y mentor durante décadas ha fallecido. Descansa en paz Brian Wilson... con amor, Dewey & Gerry". — Dewey Bunnell y Gerry Beckley, los únicos miembros fundadores de la banda America que aún viven, en Instagram.

___

"Su querida música vivirá para siempre mientras él viaja por el Universo y más allá. Dios te bendiga, dulce Brian. Una de las mayores emociones de mi vida fue cantar 'California Girls' con Brian". — Nancy Sinatra en Instagram.

___

"Para mí, Brian Wilson no era simplemente acerca de música surf, sino un verdadero genio musical trabajando para fusionar el pop con una sofisticación sorprendente. Se le extrañará enormemente. xx jc". — John Cale, músico y productor de Velvet Underground, en X.

___

"Brian Wilson fue un gigante musical y espiritual. Sus melodías influyeron en generaciones, y su alma resonó en cada nota. Tuve la suerte de conocerlo; todos fuimos bendecidos por su genio. Descansa en paz, Brian". — Micky Dolenz de The Monkees, en X.

___

"Hemos perdido a uno de los más grandes compositores y mensajeros que tomó la armonía del jazz, la puso al ritmo de Chuck Berry y creó un nuevo género de música. Algunos de los mejores sencillos del mundo. Dennis, Carl y Brian están todos juntos ahora. Otros mundos para cantar". — Randy Bachman, cofundador de Bachman-Turner Overdrive, en X.

___

"Lamentablemente, Brian Wilson ha fallecido. Compositor, visionario. Gracias por una vida de maravillosas melodías que abarcaron décadas. Voy a pasar el día escuchando a los Beach Boys y recordando". — Gene Simmons, cofundador de Kiss, en X.

___

"Brian Wilson ha muerto. 'Genio' es un término que se usa demasiado a menudo y demasiado holgadamente. 'Genio torturado' aún más. La asombrosa producción de brillantez musical de Brian traerá alegría mientras influye en generaciones por venir. Gracias Brian y descansa en paz". — Paul Stanley, cofundador de Kiss, en X.

___

"Su voz de falsete

Y su icónica mezcla vocal fueron el sonido de nuestra generación

Uno de los más grandes compositores de nuestro tiempo

¡'God Only Knows' es un clásico que nos ha influenciado a todos! ¡Surf, coches y chicas!

¡Gracias por la música, Brian!". — David Paich, destacado tecladista de sesión y miembro fundador de Toto, en Instagram.

___

"Las palabras no pueden expresar lo que Brian Wilson significó para mí como compositor. Tuve la gran fortuna de llamarlo amigo.

Fue un verdadero héroe que me enseñó todo lo que sé sobre música. Descansa en paz, mi amigo". — Christopher Cross en X.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.