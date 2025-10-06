Bob Pop se postula a la alcaldía de Barcelona con BComú para que "la gente viva mejor"

LA NACION

BARCELONA, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El escritor y periodista Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha expresado este lunes su intención de presentarse a la alcaldía de Barcelona con BComú para "hacer que la gente viva mejor".

En una entrevista de Cadena SER recogida por Europa Press, ha explicado que siempre ha apoyado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y que, después de que esta se planteara no presentarse más, ha pensado en hacerlo él: "Yo me someto a todos los procesos de los Comuns, pero por qué no intentar ser alcalde en una ciudad donde se pueden hacer y cambiar cosas".

"Para conocer desde dentro como funcionan las administraciones, si llegara a ser alcalde, lo primero que haría sería explicar qué puedo y no puedo hacer y por qué", ha señalado, a la par que ha afirmado que resumiría su programa electoral con que todo aquello que fuera necesario no sería un negocio.

