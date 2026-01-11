Bob Weir, miembro fundador de los Grateful Dead, muere a los 78 años

LOS ÁNGELES (AP) — Bob Weir, el guitarrista y cantante que, como miembro esencial de los Grateful Dead, ayudó a fundar el sonido de la contracultura de San Francisco en la década de 1960 y lo mantuvo vivo a través de décadas de giras interminables y maratones de improvisaciones, ha fallecido. Tenía 78 años.

El fallecimiento de Weir fue anunciado el sábado en un comunicado en su página de Instagram.

“Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de Bobby Weir”, señala el texto. “Él hizo la transición pacíficamente, rodeado de seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como sólo Bobby podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”.

Weir se unió a los Grateful Dead —originalmente los Warlocks— en 1965 en San Francisco, cuando sólo tenía 17 años. Pasaría los siguientes 30 años tocando en giras interminables con los Grateful Dead junto al también cantante y guitarrista Jerry Garcia, quien murió en 1995.

Weir escribió o coescribió y fue el vocalista principal en clásicos de los Dead, incluidos “Sugar Magnolia”, “One More Saturday Night” y “Mexicali Blues”.

Después de la muerte de Garcia, Weir sería el rostro más reconocible del grupo. En las décadas siguientes continuó tocando con otros proyectos que mantuvieron viva la música de la banda y su legendaria base de fanáticos, incluyendo Dead & Company.

“Durante más de sesenta años, Bobby salió a la carretera”, señala el comunicado. “Un guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de los Grateful Dead. Bobby será para siempre una fuerza guía cuya singular creatividad transformó la música estadounidense”.

Con la muerte de Weir, el único miembro original sobreviviente es el baterista Bill Kreutzmann. El bajista fundador Phil Lesh murió en 2024. El otro baterista de la banda, Mickey Hart, prácticamente un miembro original desde que se sumó en 1967, también está vivo, con 82 años de edad. El quinto miembro fundador, Ron “Pigpen” McKernan, murió en 1973.

Dead and Company tocó una serie de conciertos en julio por el 60º aniversario de los Grateful Dead en el parque Golden Gate de San Francisco, atrayendo a unos 60.000 fanáticos por jornada durante tres días.

Nacido en San Francisco y criado en la cercana Atherton, Weir era el miembro más joven de los Dead y parecía un estudiante de secundaria en sus primeros años. En general era menos desaliñado que el resto de la banda, pero en años posteriores se dejó una larga barba como la de Garcia.

La banda sobreviviría mucho más allá de la época hippie en la que nació. A menudo, sus fanáticos ultradevotos —conocidos como Deadheads— los seguían en la carretera, en una gira prácticamente ininterrumpida que persistió a pesar de que, a su alrededor, la música y la cultura cambiaron con el paso de las décadas.

“La longevidad nunca fue algo que nos preocupara mucho”, expresó Weir cuando los Dead recibieron el honor de Persona del Año de MusiCares en los Grammys el año pasado. “Difundir alegría a través de la música fue todo lo que realmente tuvimos en mente, y logramos mucho de eso”.

Calcomanías y camisetas omnipresentes mostraban el logotipo de calavera de la banda, osos danzantes y coloridos también eran un símbolo suyo, y tenían frases distintivas como “no hay tiempo para odiar” y “no todos los que deambulan están perdidos”.

Los Dead ganaron pocos Grammys reales —siempre fueron un poco esotéricos— durante su carrera. Sólo obtuvieron un premio a la trayectoria en 2007 y el galardón al mejor filme musical en 2018.

Igualmente raros fueron sus sencillos pop que alcanzaron el éxito. “Touch of Grey”, la canción de 1987 que trajo un gran aumento en la popularidad de la envejecida banda, fue su único éxito en el Top 10 de Billboard.

Pero en 2024 establecieron un récord para todos los artistas con su 59º álbum en el Top 40 de Billboard. Cuarenta y una de esas ocasiones llegaron desde 2012, gracias a la popularidad de la serie de álbumes de archivo compilados por David Lemieux.

Su música —llamada rock ácido en sus inicios— incorporaría blues, jazz, country, folk y psicodelia en largas improvisaciones en sus conciertos.

“Me atrevo a decir que son la gran banda estadounidense”, declaró Andy Cohen, personalidad de televisión y devoto Deadhead, al conducir el evento de MusiCares. “Qué maravilla son”.

