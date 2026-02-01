Bobsleig: Davide Giorgi felicitó a Flavio Menardi

"Un gran logro, del que el deporte paralímpico se enorgullece.

Estamos totalmente de acuerdo con el presidente del consejo regional del Véneto, Luca Zaia, quien aboga por la inclusión del parabob entre las disciplinas paralímpicas", afirmó Giorgi.

"Menardi, originario de Cortina, ciudad que se prepara para albergar los Juegos, es un joven talentoso que ya se ha labrado un nombre con su habilidad, dedicación y pasión. El título que ganó hoy en el Mundial de Sankt Moritz-Celerina es la recompensa a su dedicación", agregó.

"Para nosotros, es un gran embajador del deporte paralímpico: su medalla prestigia el movimiento, que continúa creciendo y mostrándose al mundo", resaltó el presidente del CIP para la región Véneto.

"Esta medalla nos da un impulso extra. Felicitaciones a él y a todo su equipo. Nos reuniremos pronto para celebrar este logro y esperamos con ilusión los próximos retos juntos", concluyó Giorgi. (ANSA).