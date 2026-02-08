Boca de urna en Japón dan victoria al partido de la premier Sanae Takaichi

La apuesta de la primera ministra Sanae Takaichi de disolver la Cámara Baja y convocar elecciones tan solo tres meses después de su nombramiento como líder del partido conservador ha dado sus frutos.

A pocos minutos del cierre de las urnas, según las primeras encuestas a pie de urna, de los 465 escaños en juego en las elecciones parlamentarias, el PLD, que lidera la coalición gobernante, junto con el Partido de la Innovación (Ishin), han consolidado su mayoría, aumentando el número de escaños de 274 a 328, frente a los 233 anteriores.

Esta estructura parlamentaria permitiría una mayoría de dos tercios para una revisión de la Constitución pacifista.

(ANSA).