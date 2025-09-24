"Boca fiesta": la reacción de unos padres estadounidenses al probar comida española en un restaurante de Asturias

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La gastronomía española es, sin duda, uno de los grandes atractivos del país que no deja de sorprender a quienes la descubren por primera vez. Desde el pulpo a la gallega en Galicia o la paella en Valencia hasta platos cotidianos como unas croquetas, un rabo de toro o algo tan simple como unos tomates con aceite y sal, la cocina española despierta la admiración de quienes llegan de fuera, poco habituados a sabores y costumbres culinarias tan variados.

Eso es lo que ocurrió en un restaurante de Asturias, donde los padres de una joven estadounidense residente en nuestro país vivieron toda una experiencia probando algunos de los platos más característicos de la cocina española. Las reacciones, grabadas en vídeo por su hija Sophie, lo dicen todo y quedaron resumidas en la expresión con la que el padre cerró la comida: "Boca fiesta".

UN RECORRIDO POR PLATOS CLÁSICOS

El menú comenzó con uno de los entrantes más reconocibles de la cocina española: las croquetas. La reacción no se hizo esperar, con un "oh, wow, qué bueno" que reflejaba lo inesperado del sabor y la textura. Fue solo el primer paso de una experiencia que iría a más con cada plato.

A continuación, llegaron unos tomates aliñados simplemente con aceite y sal. La sorpresa fue mayor al descubrir que no llevaban ningún ingrediente extra: "¿Solo con aceite y sal? Saben increíble", preguntaron con asombro.

El festín continuó con dos platos de carne: rabo de toro y solomillo. La expresión de placer fue tan evidente que incluso hubo un gesto de complicidad entre ellos, con un toque en el hombro que resumía lo que las palabras no alcanzaban. Después llegó un bocado de besugo, al que siguieron más comentarios de admiración y caras de satisfacción.

EL BROCHE FINAL: LA TARTA DE QUESO

La experiencia no terminó ahí. En un segundo vídeo, grabado también por Sophie, los padres probaron una tarta de queso típica de la zona. Sin apenas palabras, sus gestos lo decían todo: desde las miradas de aprobación hasta sonrisas que confirmaban que el postre estaba a la altura del resto de la comida. "Creo que he muerto y estoy en el cielo", concluyeron.

Los dos vídeos, que superan ya los dos millones de visualizaciones cada uno, han generado decenas de comentarios de usuarios que celebran la reacción de los visitantes. "Me encanta ver a gente de fuera disfrutando de España", escribía un usuario, mientras otro se preguntaba con ironía: "¿Pero qué comen en Estados Unidos?"