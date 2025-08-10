Boca Juniors alarga racha sin ganar con agónico empate ante Racing Club en clásico de Argentina

BUENOS AIRES, 9 ago - Boca Juniors alargó el sábado su racha sin ganar a 12 partidos tras sacar un agónico empate de 1-1 como local ante Racing Club en uno de los clásicos del fútbol argentino.

Con la igualada, Boca estiró la peor racha de la historia del club desde su último triunfo el 19 de abril ante Estudiantes de La Plata.

En el encuentro disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Racing abrió el marcador a los 77 minutos por intermedio de Santiago Solari.

El gol que le dio el empate al conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo lo anotó el suplente Milton Giménez a los 88 minutos por intermedio de un remate de cabeza.

"Cambiamos un poco la cara. Con ganas y actitud lo vamos a sacar adelante", dijo Giménez a la televisión local.

En otro clásico de la jornada, Independiente y River Plate empataron sin goles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini.

"Lo único que se rescata del partido es no haber perdido, no hicimos lo que queríamos hacer", dijo en conferencia de prensa el director técnico de River, Marcelo Gallardo.

En otros partidos del sábado, Belgrano de Córdoba ganó 2-1 como local a Banfield, Sarmiento venció 1-0 como visitante a San Martín de San Juan, mientras que Atlético Tucumán y Rosario Central empataron 0-0.

El viernes, Huracán ganó 1-0 a Tigre, Lanús venció por el mismo marcador a Talleres, en tanto que Newell's Old Boys y Central Córdoba empataron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)