Boca Juniors cae ante Vélez Sarsfield en liga argentina

BUENOS AIRES, 8 feb - Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, perdió el domingo 2-1 como visitante frente a Vélez Sarsfield, en una jornada en la que Huracán venció 1-0 a su clásico rival San Lorenzo.

En el partido de la cuarta jornada, disputado en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Vélez venció a Boca Juniors gracias a un doblete de Matías Pellegrini a los 63 y 66 minutos. Boca descontó a los 90 con un remate de larga distancia del suplente Iker Zufiaurre.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera la Zona A con diez puntos en la tabla de posiciones, dos de diferencia con el escolta Defensa y Justicia.

"Hicimos un gran partido, muy inteligente, veníamos jugando bien y ahora quedó demostrado. Le dimos una alegría a la gente", dijo el chileno Diego Valdés tras la victoria.

Para Boca fue la segunda derrota en dos presentaciones como visitante en el torneo Apertura.

Por su parte, en el estadio Tomás Ducó, Huracán venció 1-0 como local a San Lorenzo en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

El gol que le dio el triunfo a Huracán lo anotó el ecuatoriano Jordy Caicedo a los 50 minutos a través de un remate de cabeza.

Más temprano, Independiente de Avellaneda sacó su primera victoria en el torneo al vencer 1-0 como visitante a Platense con un gol de Santiago Montiel.

En otros partidos del domingo, Sarmiento de Junín venció 1-0 como local a Atlético Tucumán, mientras que Gimnasia de Mendoza superó 1-0 en su estadio a Instituto de Córdoba.

El sábado, River Plate sufrió una goleada de 4-1 ante Tigre, Racing Club ganó 2-1 a Argentinos Juniors, Defensa y Justicia venció 3-2 a Newell's Old Boys, Belgrano superó 1-0 a Banfield, mientras que Aldosivi y Rosario Central empataron 1-1.

La jornada comenzó el viernes con la victoria 1-0 de Central Córdoba de Santiago del Estero sobre Unión de Santa Fe. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)