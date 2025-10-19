Boca Juniors cae con Belgrano en homenaje a fallecido DT Russo en liga argentina

BUENOS AIRES, 18 oct - Boca Juniors perdió el sábado 2-1 como local ante Belgrano de Córdoba en un emotivo partido en el que futbolistas y aficionados homenajearon al fallecido entrenador del equipo argentino Miguel Ángel Russo.

El internacional Leandro Paredes y el nuevo director técnico Claudio Úbeda participaron de la ceremonia que contó con banderas y cánticos de los simpatizantes dedicados a Russo, quien falleció el 8 de octubre luego de una larga batalla contra el cáncer.

"Para nosotros estas últimas semanas fueron duras porque sabíamos cómo venía la situación de Miguel. Lo vamos a recordar siempre", dijo Úbeda, quien era asistente de Russo y quedó al frente del equipo.

En el partido de la decimotercera jornada disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Belgrano abrió el marcador a los 58 minutos con un tiro penal anotado por Lucas Passerini tras recibir una infracción de Lautaro Di Lollo.

Cuatro minutos después, el conjunto de la provincia de Córdoba volvió a anotar gracias a un gol en contra de su propia valla de Leandro Paredes, luego de un centro de Lucas Zelarayán.

Boca Juniors descontó a los 66 minutos con un remate cruzado del suplente Exequiel Zeballos.

Por su parte, River Plate cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer 2-0 como visitante a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los goles del club dirigido por Marcelo Gallardo los anotaron Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza a los 37 y 68 minutos, respectivamente.

"Era muy importante ganar, sabíamos que teníamos que conseguir los tres puntos, y gracias a Dios lo logramos, pero tenemos que seguir mejorando y creciendo como equipo", dijo Montiel a la televisión local.

En otro partido del sábado, Banfield ganó 2-1 en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza con un doblete de Gonzalo Ríos. El gol de Independiente lo convirtió Santiago Muñoz.

El viernes, Racing Club venció 1-0 a Aldosivi, Argentinos Juniors ganó 3-1 a Newell's Old Boys y Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)