Boca juniors castiga a chileno palacios tras ausencia a entrenamiento

BUENOS AIRES, 29 mar (Reuters) - El club Boca Juniors castigó al delantero chileno Carlos Palacios y no lo incluyó el sábado en la lista de convocados para el próximo partido de la liga argentina, tras una ausencia injustificada a un entrenamiento.

Palacios no se presentó el lunes por la tarde a la práctica del equipo tras pasar dos días de licencia en su país y perder un vuelo desde Santiago a Buenos Aires, según reportes de la prensa local.

"Hay normas de convivencia y Palacios no las respetó, el técnico decidió no tenerlo en cuenta", dijo una fuente de la directiva del club a Reuters.

Boca no informó oficialmente una sanción a Palacios, pero el entrenador Fernando Gago convocó a 23 futbolistas para el encuentro del domingo ante Newell's Old Boys de Rosario entre los cuales no incluyó al delantero.

Palacios llegó en enero al popular equipo argentino desde Colo Colo y se afianzó como titular, con 11 partidos disputados y un gol. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)