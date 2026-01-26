Boca Juniors debuta en liga argentina con triunfo sobre Riestra

BUENOS AIRES, 25 ene - Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, ⁠inició con el pie ⁠derecho el torneo Apertura al vencer el domingo 1-0 como local a Deportivo Riestra.

El gol que le dio la victoria ⁠a Boca ‌Juniors ​llegó a los 77 minutos gracias a un remate de cabeza de ​Lautaro Di Lollo tras un tiro libre enviado al área por ‌Leandro Paredes.

"Sabíamos que era un partido ‌difícil, por suerte pude convertir para ​que el equipo se quede con los tres puntos acá en casa. Siempre soñé con esto, desde que llegué al club", dijo el joven Di Lollo a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, el popular conjunto argentino tuvo el 80% de la posesión del balón ⁠y creó las mejores oportunidades.

Riestra apostó por una defensa férrea con muchos futbolistas cerca de ​su propio arco, lo cual complicó la apertura del marcador por parte del equipo local.

"Valoramos muchísimo el resultado, teníamos que ganar ante un equipo que hace un juego defensivo y el equipo ganó. Creo que el resultado se quedó corto", dijo el director técnico Claudio Ubeda en conferencia ⁠de prensa.

Por su parte, Argentinos Juniors sacó un agónico triunfo de 1-0 como ​local sobre Sarmiento de Junín gracias a un remate de cabeza de Tomás Molina a los 97 minutos.

En otro partido del domingo, Tigre superó 2-0 como local ‍a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Alan Barrionuevo y Jalil Elías.

El sábado, River Plate venció 1-0 a Barracas Central, Belgrano ganó 2-1 a Rosario Central, mientras que Racing Club perdió 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El viernes, ​Lanús ganó 3-2 a San Lorenzo, Talleres venció 2-1 a Newell's Old Boys e Independiente Rivadavia superó por el mismo marcador a Atlético Tucumán, mientras que Independiente de Avellaneda y Estudiantes ‍igualaron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)