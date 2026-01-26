Boca Juniors debuta en liga argentina con triunfo sobre Riestra
BUENOS AIRES, 25 ene - Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, inició con el pie derecho el torneo Apertura al vencer el domingo 1-0 como local a Deportivo Riestra.
El gol que le dio la victoria a Boca Juniors llegó a los 77 minutos gracias a un remate de cabeza de Lautaro Di Lollo tras un tiro libre enviado al área por Leandro Paredes.
"Sabíamos que era un partido difícil, por suerte pude convertir para que el equipo se quede con los tres puntos acá en casa. Siempre soñé con esto, desde que llegué al club", dijo el joven Di Lollo a la televisión local.
En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, el popular conjunto argentino tuvo el 80% de la posesión del balón y creó las mejores oportunidades.
Riestra apostó por una defensa férrea con muchos futbolistas cerca de su propio arco, lo cual complicó la apertura del marcador por parte del equipo local.
"Valoramos muchísimo el resultado, teníamos que ganar ante un equipo que hace un juego defensivo y el equipo ganó. Creo que el resultado se quedó corto", dijo el director técnico Claudio Ubeda en conferencia de prensa.
Por su parte, Argentinos Juniors sacó un agónico triunfo de 1-0 como local sobre Sarmiento de Junín gracias a un remate de cabeza de Tomás Molina a los 97 minutos.
En otro partido del domingo, Tigre superó 2-0 como local a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Alan Barrionuevo y Jalil Elías.
El sábado, River Plate venció 1-0 a Barracas Central, Belgrano ganó 2-1 a Rosario Central, mientras que Racing Club perdió 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
El viernes, Lanús ganó 3-2 a San Lorenzo, Talleres venció 2-1 a Newell's Old Boys e Independiente Rivadavia superó por el mismo marcador a Atlético Tucumán, mientras que Independiente de Avellaneda y Estudiantes igualaron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)