Boca Juniors golea 5-0 a Newell's y queda líder en liga argentina; cae River Plate

BUENOS AIRES, 5 oct (Reuters) - Boca Juniors alcanzó la cima en la liga argentina al golear el domingo 5-0 como local a Newell's Old Boys, en una jornada en la cual River Plate perdió 2-1 con Rosario Central.

Con la victoria en la undécima fecha, Boca llegó a 17 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y quedó compartiendo el liderato con Unión, Estudiantes y Barracas Central.

"Hay que ir día a día, partido a partido, estamos jugando mejor, nos estamos afianzando. Es una victoria importante para todos", dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, tras la goleada.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, Boca sacó pronto ventaja con un doblete de Milton Giménez a los minutos 7 y 24 y con un gol de Ayrton Costa a los 32.

En el segundo tiempo, el popular conjunto argentino completó la goleada con tantos de Brian Aguirre y Lautaro Blanco a los 50 y 59 minutos, respectivamente.

Por su parte, en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central remontó un marcador adverso y venció 2-1 como local a River Plate.

River abrió el marcador a los 10 minutos a través del colombiano Miguel Borja, mientras que Central remontó con goles de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra a los minutos 21 y 57.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó con un hombre menos por la expulsión de Juan Portillo a los 39, quien recibió la tarjeta roja tras dos infracciones sobre Ángel Di Maria.

Con este resultado, River y Central quedaron ambos con 18 puntos en la Zona B, a cuatro unidades del líder Deportivo Riestra, tres por debajo de Vélez Sarsfield y uno de diferencia con Lanús.

Más temprano, Independiente de Avellaneda igualó 1-1 en su visita a Godoy Cruz de Mendoza y llegó a 13 partidos sin triunfos en las distintas competencias.

Independiente abrió el marcador con un penal anotado por Santiago Montiel, mientras que Godoy Cruz igualó a través de Agustín Auzmendi.

En otros partidos del domingo, Talleres y Belgrano igualaron sin goles en el clásico de la provincia de Córdoba, en tanto que Estudiantes y Barracas Central empataron 1-1.

El sábado, Huracán sacó un triunfo 1-0 ante Banfield, Lanús superó 2-1 a San Lorenzo, Atlético Tucumán ganó 2-0 a Platense y Gimnasia y Esgrima venció 1-0 a Sarmiento, mientras que Argentinos Juniors y Central Córdoba igualaron 0-0. (Reporte de Ramiro Scandolo Editado por Nicolás Misculin)