Boca Juniors iguala con Central Córdoba y desaprovecha oportunidad de ser líder en liga argentina

BUENOS AIRES, 21 sep - Boca Juniors dejó escapar una ventaja de dos goles y desaprovechó la ocasión de trepar a la cima del fútbol argentino al empatar el domingo 2-2 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con el empate, Boca se ubicó en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Zona A con 14 unidades, a dos del líder Unión de Santa Fe y uno por detrás de Barracas Central.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, el popular conjunto argentino sacó ventaja con goles de Rodrigo Battaglia y del uruguayo Miguel Merentiel a los 41 y 56 minutos, respectivamente.

Cuando el equipo local era muy superior, Central Córdoba encontró el descuento a los 63 minutos con un remate de cabeza del paraguayo José Florentín.

El gol que le dio el empate a la visita llegó a los 83 minutos a través de un remate de larga distancia de Iván Gómez que resultó imposible de tapar para el portero Agustín Marchesin.

"Después de un primer tiempo negro para nosotros, lo empatamos merecidamente y el punto es muy bueno", dijo el portero de Central Córdoba, Alan Aguerre, a la televisión local.

Por su parte, en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

El gol de San Lorenzo lo anotó Facundo Gulli a los 37 minutos, mientras que para Independiente marcó Nicolás Tripichio en contra de su propia portería a los 68.

En otros partidos del domingo, Argentinos Juniors goleó 3-0 a Banfield, mientras que los encuentros entre Rosario Central-Talleres de Córdoba y Godoy Cruz-Instituto de Córdoba terminaron empatados a un gol.

El sábado, River Plate perdió el liderato de su zona al caer 1-0 ante Atlético Tucumán, Sarmiento superó 1-0 a Barracas Central, en tanto que Unión e Independiente Rivadavia empataron 2-2.

El viernes, Racing Club ganó 2-0 a Huracán, Vélez Sarsfield venció 2-1 a San Martín, Deportivo Riestra derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima, y Lanús ganó 2-1 a Platense. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)