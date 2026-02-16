Boca Juniors iguala sin goles con Platense en liga argentina
BUENOS AIRES, 15 feb - Boca Juniors empató el domingo 0-0 como local frente a Platense en un partido en el cual la afición reprobó con silbidos el resultado del equipo en el estadio La Bombonera.
Con la igualada en la quinta jornada del torneo Apertura, el popular conjunto argentino se ubicó en el séptimo lugar de la Zona A con siete puntos, a cuatro del líder Vélez Sarsfield.
"Duele hacer este tipo de partidos, obviamente tenemos que mejorar un montón de cosas y hacer autocrítica", dijo el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, tras el empate.
Por su parte, en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central ganó 2-0 como local a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María.
En otros partidos del domingo, Gimansia y Esgrima y Estudiantes empataron sin goles en el clásico de la ciudad de La Plata, mientras que Instituto derrotó 2-0 a Central Córdoba.
El sábado, Racing Club venció 2-0 como visitante a Banfield y sacó su segunda victoria consecutiva tras un comienzo con tres derrotas en el torneo.
En tanto, Huracán superó 1-0 a Sarmiento, Atlético Tucumán goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano ganó 1-0 a Independiente Rivadavia y Talleres derrotó 2-1 a Gimnasia de Mendoza.
El viernes, Independiente de Avellaneda venció 2-0 a Lanús, mientras que San Lorenzo empató sin goles ante Unión y Vélez Sarsfield igualó 1-1 con Defensa y Justicia.
La jornada comenzó el jueves con la derrota 1-0 de River Plate ante Argentinos Juniors y la victoria 1-0 de Tigre sobre Aldosivi. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)