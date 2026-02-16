Boca Juniors iguala sin goles con Platense en liga argentina

BUENOS AIRES, 15 feb - Boca Juniors empató el domingo 0-0 como local frente ‌a Platense ‌en ⁠un partido en el cual la afición reprobó con silbidos el resultado del equipo en el estadio ​La ⁠Bombonera.

Con ⁠la igualada en la quinta jornada del torneo Apertura, ​el popular conjunto argentino se ubicó en el séptimo ‌lugar de la Zona A con siete ​puntos, a cuatro ​del líder Vélez Sarsfield.

"Duele hacer este tipo de partidos, obviamente tenemos que mejorar un montón de cosas y hacer autocrítica", dijo el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, tras el empate.

Por ​su parte, en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central ganó 2-0 como ⁠local a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di ‌María.

En otros partidos del domingo, Gimansia y Esgrima y Estudiantes empataron sin goles en el clásico de la ciudad de La Plata, mientras que Instituto derrotó 2-0 a Central Córdoba.

El sábado, Racing Club venció 2-0 como visitante a ‌Banfield y sacó su segunda victoria consecutiva tras un comienzo con ⁠tres derrotas en el torneo.

En tanto, Huracán superó 1-0 ‌a Sarmiento, Atlético Tucumán goleó 4-0 a Estudiantes ⁠de Río Cuarto, Belgrano ganó ⁠1-0 a Independiente Rivadavia y Talleres derrotó 2-1 a Gimnasia de Mendoza.

El viernes, Independiente de Avellaneda venció 2-0 a Lanús, mientras que San Lorenzo empató sin goles ante Unión y ‌Vélez Sarsfield igualó 1-1 con ​Defensa y Justicia.

La jornada comenzó el jueves con la derrota 1-0 de River Plate ante Argentinos Juniors y la victoria 1-0 de Tigre sobre Aldosivi. (Reporte ‌de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)