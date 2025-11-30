Boca Juniors llega a semifinal de la liga argentina con triunfo ante Argentinos Juniors

BUENOS AIRES, 30 nov - Boca Juniors alcanzó el domingo las semifinales del torneo Clausura del fútbol argentino al vencer 1-0 como local a Argentinos Juniors con un gol del defensa Ayrton Costa.

En la semifinal, Boca Juniors enfrentará al vencedor del cruce que se jugará el lunes entre Racing Club y Tigre.

"Sabíamos que Argentinos era un gran rival, pero fuimos superiores y nos quedamos con el triunfo. Son todas finales y hay que ganarlas como sea", dijo Costa a LA NACION.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Boca marcó el gol del triunfo a los cuatro minutos por intermedio de Ayrton Costa, tras un remate del uruguayo Miguel Merentiel y un despeje corto del portero Gonzalo Siri.

El conjunto local volvió a estar cerca de anotar con un remate del chileno Carlos Palacio que dio en el travesaño y un cabezazo de Milton Giménez que tapó Siri a los 17 y 39 minutos, respectivamente.

En el segundo tiempo, Boca Juniors se refugió en su campo, dejó el balón a su rival y apostó por algún contragolpe que no llegó por falta de precisión en los últimos metros del terreno de juego.

Argentinos llevó peligro a los 78 minutos con un remate de Alan Lescano que tapó el portero Agustín Marchesin.

Dos minutos después, Tomás Molina tuvo la oportunidad de gol más clara para el conjunto visitante con un remate de cabeza que salió junto a un poste.

"Argentinos es un equipo que juega muy bien. Sabíamos que en el segundo tiempo iba a ser difícil, pero por suerte lo pudimos mantener y quedarnos con la victoria frente a nuestra gente", dijo Marchesin tras la victoria.

El sábado, Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista al vencer 1-0 a Central Córdoba y quedó a la espera del vencedor del cruce entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)