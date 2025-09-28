Boca Juniors pierde ante Defensa y Justicia y desaprovecha oportunidad de ser líder en liga argentina

BUENOS AIRES, 27 sep - Boca Juniors desaprovechó el sábado la oportunidad de alcanzar la cima al perder de forma agónica 2-1 en su visita a Defensa y Justicia en la décima jornada de la primera división del torneo Clausura del fútbol argentino.

El popular club de Argentina quedó con 14 puntos en la tabla de posiciones y cayó al sexto lugar de la Zona A, a tres unidades del líder Unión de Santa Fe.

"Lamentablemente, en la última jugada del partido, ese tiro libre nos dejó sin nada", dijo el director técnico Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

En el partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello, Defensa abrió el marcador a los 84 minutos con un penal anotado por Abiel Osorio, mientras que Boca igualó cuatro minutos después con otro penal marcado por Leandro Paredes.

En un descuido defensivo de Boca Juniors sobre el final del encuentro, Osorio metió su doblete y le dio la victoria al conjunto local a los 94 minutos con un remate de cabeza tras un tiro libre de Alexis Soto.

"Son tres puntos clave porque veníamos de dos derrotas y te vas quedando con sensaciones amargas. Hoy hicimos un partido inteligente y la victoria nos viene recontra bien", dijo Kevin Gutiérrez tras el triunfo.

Por su parte, Rosario Central volvió a la victoria después de tres empates consecutivos al golear 3-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata con tantos de Alejo Véliz, Enzo Giménez y Ángel Di María.

"Veníamos haciendo bien las cosas, manejando los partidos, y nos estaba faltando el gol. Esta vez se nos dio y podríamos haber convertido más", dijo Di María a la televisión local.

En tanto, San Lorenzo de Almagro venció 2-0 como local a Godoy Cruz de Mendoza con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello.

En otro partidos del sábado, Argentinos Juniors venció 2-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Talleres ganó 1-0 como local a Sarmiento de Junín.

El viernes, Tigre ganó 1-0 como visitante a Central Córdoba, el actual campeón Platense sacó un agónico empate de 2-2 ante San Martín de San Juan. En tanto que Banfield y Unión de Santa Fe igualaron 0-0. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)