Boca Juniors recibe abucheos tras empate en liga argentina

BUENOS AIRES, 28 feb - Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, fue abucheado por sus aficionados tras empatar el sábado 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza en la octava jornada del torneo Apertura.

Boca Juniors, con nueve puntos, cayó al noveno puesto de la Zona A tras tres empates consecutivos y una derrota luego de su última victoria conseguida el 1 de febrero ante Newell's Old Boys.

"Los silbidos me angustian y me generan dolor, es lógico que el hincha de Boca exija. Somos los primeros que sabemos que tenemos que ganar este partido, estamos obligados", dijo el director técnico Claudio Ubeda en rueda de prensa.

"Me voy con bronca. Cuando uno no gana de local y por cómo se dio el partido, me duele, es un punto que deja la sensación de que no nos sirve", agregó.

En el encuentro disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, el equipo recién ascendido a primera división de Argentina sorprendió al abrir el marcador al minuto 15 a través de Luciano Paredes.

La igualada del conjunto "Xeneize" llegó a los 41 minutos por intermedio del uruguayo Miguel Merentiel luego de un centro de Lautaro Blanco.

Por su parte, en el estadio Libertadores de América, Independiente de Avellaneda sacó un agónico triunfo de 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero con goles del paraguayo Gabriel Ávalos e Iván Marcone a los 89 y 95 minutos, respectivamente.

Con la victoria, el "Rojo" se ubicó tercero en la Zona A con 13 puntos, dos por debajo de Estudiantes y Vélez Sarsfield.

En el otro partido del sábado, San Lorenzo de Almagro empató sin goles en su visita a Talleres de Córdoba y quedó cuarto en la misma zona con 12 unidades.

(Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)