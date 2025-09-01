Boca Juniors registra tercer triunfo consecutivo en la liga argentina

BUENOS AIRES, 31 ago - Boca Juniors registró el domingo su tercer triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina tras vencer 2-0 en su visita a Aldosivi de Mar del Plata.

El club "Xeneize", que inició el torneo con cuatro partidos sin ganar, llegó a 12 puntos para quedar tercero en la tabla de la Zona A, a dos unidades del líder Barracas Central y a una de Central Córdoba.

"Lo definimos con dos goles de cabeza, en pelotas paradas. Estamos muy contentos por el triunfo, veníamos de una racha muy mala y por suerte le pudimos dar vuelta", dijo el mediocampista de Boca, Rodrigo Battaglia, a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, Boca abrió el marcador a los 45 minutos con un remate de cabeza de Lautaro Di Lollo.

El segundo gol del popular conjunto argentino llegó a los 80 minutos a través de un cabezazo de Battaglia.

Por su parte, River Plate quedó líder en la Zona B al ganar 2-0 a San Martín de San Juan con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas. Con el triunfo en el estadio Monumental, River lidera su zona con 15 puntos, uno más que Vélez Sarsfield.

En tanto, Unión de Santa Fe remontó un marcador adverso y venció 3-2 como visitante a Racing Club de Avellaneda, que sufrió su tercera derrota consecutiva.

Para Unión anotaron Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, mientras que los goles de Racing los marcaron Adrián Martínez y Facundo Mura.

En otros partidos del domingo, Deportivo Riestra superó 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba, mientras que Defensa y Justicia ganó 2-1 como local a Belgrano de Córdoba.

El sábado, Vélez Sarsfield goleó 3-0 a Lanús, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Argentinos Juniors, Central Córdoba superó 2-0 a Estudiantes, mientras que San Lorenzo y Huracán empataron 0-0.

El viernes, Barracas Central ganó 2-1 como visitante a Newell's Old Boys, Banfield venció 1-0 a Tigre, en tanto que Instituto de Córdoba e Independiente de Avellaneda igualaron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)