Boca Juniors remonta encuentro y vence a Barracas Central en liga argentina

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - El club de fútbol Boca Juniors remontó un marcador adverso y venció el lunes 3-1 en condición de visitante a Barracas Central en un partido pendiente de la fecha 12 del torneo de primera división de Argentina.

Boca llegó a 20 unidades y se ubicó en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Zona A, un punto por debajo de los líderes Central Córdoba y Estudiantes.

"Era un partido clave. Hay que seguir trabajando y mejorando. Este equipo está para ganar y salir campeón", dijo el delantero de Boca, Exequiel Zeballos, a la televisión local.

Con tres fechas por disputarse de la fase regular, los ocho primeros de cada zona clasificarán a la postemporada por el título de campeón del Torneo Clausura.

En el partido disputado en el estadio Claudio Tapia, Barracas abrió el marcador al minuto 20 con un remate de larga distancia de Rodrigo Insua que sorprendió al meta Agustín Marchesin.

En el segundo tiempo, el popular conjunto argentino remontó con un doblete de Milton Giménez a los minutos 53 y 56, y un gol del uruguayo Miguel Merentiel a los 66.

Barracas jugó con un hombre menos desde los 14 minutos por la expulsión de Iván Tapia.

"En el primer tiempo se jugó poco, pero en el segundo lo pudimos dar vuelta rápido, se abrió el partido e hizo que ellos salieran a jugar. Lo dimos vuelta, y eso es bueno", dijo Giménez tras la victoria. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Maximilian Heath)