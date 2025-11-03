Boca Juniors saca agónico triunfo ante Estudiantes y queda líder en liga argentina

Buenos Aires, 2 nov -

Boca Juniors quedó líder en el torneo Clausura del fútbol argentino al sacar el domingo un agónico triunfo de 2-1 en su visita a Estudiantes.

Con su sexta victoria, Boca Juniors llegó a 23 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y alcanzó en la cima a Unión de Santa Fe, con dos unidades de diferencia sobre los escoltas Central Córdoba, Barracas Central y Estudiantes.

"Era un partido importante para ganar.

Se valora mucho el triunfo, nos da un poquito de tranquilidad con respecto a los dos partidos que nos quedan", dijo en conferencia de prensa el director técnico Claudio Úbeda.

En el encuentro disputado en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Boca Juniors abrió el marcador a los 49 minutos por intermedio de un remate cruzado de Exequiel Zeballos, quien en la última acción de la primera etapa había fallado un penal.

Diez minutos después, Estudiantes empató a través de un penal anotado por el colombiano Edwuin Cetré, luego de una falta cometida por el portero Agustín Marchesin sobre Cristian Medina.

El gol que le dio la victoria al popular conjunto argentino lo convirtió de penal el uruguayo Miguel Merentiel a los 97 minutos tras una falta sobre el español Ander Herrera.

"Estamos muy contentos porque el equipo hizo un partido extraordinario, sabíamos que íbamos a jugar contra un gran equipo como Estudiantes", dijo Zeballos a la televisión local.

Estudiantes quedó con un hombre menos por la expulsión del uruguayo Gabriel Neves a los 88 minutos, quien recibió la tarjeta roja por una falta sobre Herrera.

Por su parte, en el estadio Monumental, River Plate perdió 1-0 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó su quinta derrota en los últimos seis partidos de la liga argentina.

El gol que le permitió a Gimnasia cortar una racha de 20 años sin ganar en el estadio de River lo anotó Marcelo Torres a través de un penal a los 55 minutos.

En la última acción del encuentro, el portero Nelson Insfrán tapó un penal al colombiano Miguel Ángel Borja a los 106 minutos.

"A disfrutar de este triunfo, lo teníamos bien merecido, esto es por el sacrificio de todos", dijo Insfrán a la televisión local tras la victoria.

Con la derrota, River quedó con 21 puntos en la tabla y cayó al sexto lugar de la Zona B, a nueve puntos del líder Rosario Central.

En el otro partido del domingo, Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan empataron sin goles.

El sábado, Independiente goleó 3-0 a Atlético Tucumán, Talleres venció 1-0 a Vélez Sarsfield, Aldosivi ganó 3-1 a Independiente Rivadavia y Barracas Central superó 2-0 a Argentinos Juniors.

El viernes, San Lorenzo de Almagro superó 1-0 a Deportivo Riestra, Rosario Central ganó 3-1 a Instituto de Córdoba y Unión de Santa Fe venció 1-0 a Newell's Old Boys. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)