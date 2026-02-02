Boca Juniors vence a Newell's en liga argentina

BUENOS AIRES, 1 feb - Boca Juniors venció el domingo 2-0 como local a Newell's Old Boys, en una jornada en la cual River Plate igualó sin goles con Rosario Central.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, Boca abrió el marcador a los 40 minutos por intermedio de Lautaro Blanco con asistencia de Exequiel Zeballos.

El segundo gol del popular conjunto argentino lo convirtió Leandro Paredes a los 56 minutos a través de un penal tras una infracción sobre el paraguayo Ángel Romero.

"Siempre tenemos que jugar de esta manera, entregarnos al máximo y ganar", dijo el mediocampista Santiago Ascacibar tras su debut en Boca Juniors.

Por su parte, en el estadio Gigante de Arroyito, River Plate igualó sin goles en su visita a Rosario Central.

"Hicimos un muy buen partido, pero tuvimos ocasiones y no pudimos convertir", dijo el delantero de Rosario Central, Ángel Di María, a la televisión local.

En otro partido del domingo, Barracas Central y Deportivo Riestra empataron 1-1 con goles de Rodrigo Insua y Antony Alonso, respectivamente.

El sábado, San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba, Platense superó 2-1 a Talleres e Independiente igualó 1-1 con Vélez Sarsfield, mientras que Atlético Tucumán y Huracán empataron a un gol. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)