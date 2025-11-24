Boca Juniors vence a Talleres y clasifica a cuartos de final de Liga Argentina

BUENOS AIRES, 23 nov - Boca Juniors avanzó el domingo a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino al vencer 2-0 como local a Talleres de Córdoba con un doblete del uruguayo Miguel Ángel Merentiel.

El popular conjunto argentino enfrentará en la próxima ronda a Argentinos Juniors, que el sábado ganó 2-0 en su visita a Vélez Sarsfield.

En el partido de octavos de final disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Boca Juniors abrió el marcador a los 28 minutos con un remate de cabeza de Merentiel.

El delantero uruguayo metió su doblete a los 46 minutos, en la primera acción de la etapa complementaria, tras un centro de Lautaro Blanco desde el sector izquierdo.

"Se formó un gran grupo y estamos contentos con el presente, pero no nos tenemos que quedar con eso, porque ahora viene un partido importante", dijo Merentiel a la televisión local.

Por su parte, Estudiantes de La Plata dio la sorpresa y avanzó a los cuartos de final tras vencer 1-0 en su visita a Rosario Central, que había sido el equipo mejor clasificado de la fase regular de la competencia.

En partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, el gol que le dio la victoria a Estudiantes lo anotó el colombiano Edwuin Cetré a los 31 minutos con un remate cruzado desde el borde del área.

En la próxima ronda, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que el sábado clasificó al ganar 2-1 a San Lorenzo de Almagro.

"Hicimos muchas cosas buenas, pero no pudimos convertir, sabíamos que era un rival con jugadores de calidad. Ahora, a levantar cabeza", dijo el delantero de Rosario Central, Ángel Di María. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)