Boca Juniors vence a Tigre y termina líder en fase regular de liga argentina

BUENOS AIRES, 16 nov - Boca Juniors venció el domingo 2-0 como local a Tigre y cerró en el primer lugar la fase regular del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Boca, que clasificó a la postemporada en la jornada anterior, quedó en la cima de la tabla de posiciones de la Zona A con 29 puntos, cuatro de diferencia con Racing y cinco por encima de Unión y Central Córdoba.

"No fue fácil llegar a esto, crecimos muchísimo, queremos seguir mejorando y estamos felices", dijo el mediocampista de Boca, Leandro Paredes, a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, los goles que le dieron la victoria al "Xeneize" los anotaron Ayrton Costa y el uruguayo Edinson Cavani a los 73 y 93 minutos, respectivamente.

Por su parte, River Plate rescató un empate de 0-0 en su visita a Vélez Sarsfield, quedó en el sexto lugar con 22 puntos y aseguró su clasificación entre los ocho mejores de la Zona B.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo generó poco peligro y no pudo pasar del cero en la última jornada de la fase regular.

"En ese contexto de negatividad, la cosa no fluye, todo cuesta más, todo se hace cuesta arriba. Dentro de ese contexto, hay que seguir intentando, en algún momento esto se va a dar vuelta, no va a durar para siempre", dijo Gallardo en rueda de prensa.

En otros partidos del domingo, Argentinos Juniors venció 2-1 a Estudiantes, Racing Club superó 1-0 a Newell's Old Boys, Central Córdoba igualó 1-1 con Banfield, en tanto que Instituto y Talleres empataron 0-0.

El sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central, Aldosivi superó 4-2 a San Martín, mientras que los partidos entre San Lorenzo-Sarmiento y Godoy Cruz-Deportivo Riestra empataron 1-1.

La jornada comenzó el viernes con la victoria 3-1 como local de Lanús sobre Atlético Tucumán. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)