Boca Juniors vuelve al triunfo en la Argentina con goleada a Independiente Rivadavia

BUENOS AIRES, 17 ago - Boca Juniors regresó el domingo a la senda de la victoria tras 12 partidos al golear 3-0 en su visita a Independiente Rivadavia en la quinta jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

Boca cortó la peor racha sin victorias en la historia del club luego de cinco derrotas y siete empates desde el anterior triunfo conseguido el 19 de abril ante Estudiantes de La Plata.

"Creo que aprovechamos los espacios y logramos los tres puntos, que era lo más importante. Para nosotros era muy importante volver a ganar", dijo Leandro Paredes a la televisión local.

En el partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca Juniors abrió el marcador al minuto 30 con un gol en contra del portero Ezequiel Centurión tras un remate de Leandro Paredes.

El segundo gol del popular equipo argentino llegó a los 88 minutos por intermedio de Exequiel Zeballos tras un pase filtrado del chileno Williams Alarcón.

Dos minutos después, Boca Juniors completó la goleada con un remate de Alan Velasco tras asistencia de Milton Giménez.

Por su parte, en el estadio Monumental, River Plate venció 4-2 como local a Godoy Cruz de Mendoza con dobletes de Sebastián Driussi y de Giuliano Galoppo.

"Voy agarrando ritmo y confianza, los goles se están dando. Lo importante es que se dio el juego, que es lo que busca el equipo y el entrenador", dijo Galoppo tras la victoria.

En otros partidos del domingo, Banfield ganó 3-2 a Estudiantes, Lanús venció 2-1 como visitante a Gimnasia y Esgrima, mientras que Central Córdoba y Barracas Central empataron 1-1, mismo marcador que se registró en el encuentro entre Defensa y Justicia y Newell's Old Boys.

El sábado, Vélez Sarsfield ganó 2-1 a Independiente, Huracán venció 1-0 a Argentinos Juniors, Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo, mientras que Rosario Central y Deportivo Riestra empataron 1-1.

El viernes, Tigre ganó 2-1 a Racing Club, Unión de Santa Fe goleó 4-0 a Instituto de Córdoba, en tanto que Aldosivi y Belgrano de Córdoba empataron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)