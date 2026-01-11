Bocelli encabezará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

MILÁN (AP) — El tenor Andrea Bocelli será uno de los artistas principales en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el 6 de febrero, uniéndose a la ya anunciada diva del pop Mariah Carey, dijeron los organizadores el domingo.

La ceremonia de apertura se centrará en el emblemático estadio de fútbol San Siro de Milán, presentando el Desfile de los Atletas y entretenimiento a lo largo de las tres horas de espectáculo que se espera sea el momento más visto de los Juegos.

Reflejando el estatus de Milán-Cortina como los Juegos Olímpicos más extensos de la historia, elementos de la ceremonia de apertura también se llevarán a cabo en otros tres lugares, permitiendo que atletas de todas las disciplinas distantes participen. Habrán momentos que transmitirán desde Cortina en el corazón de las montañas Dolomitas, Livigno en los Alpes italianos, así como Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

La ceremonia también incluirá un homenaje al fallecido diseñador de moda italiano Giorgio Armani, quien murió en septiembre a los 91 años. Armani ha diseñado durante mucho tiempo los uniformes olímpicos del equipo italiano, y su legado como uno de los fundadores del prêt-à-porter italiano está estrechamente ligado a Milán, donde dejó su huella con el teatro Armani, el museo Silos y el patrocinio del equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milano.

Bocelli, un cantante de formación clásica cuyas grabaciones incluyen música clásica y pop ha actuado en la coronación del Rey Carlos III y en el 75mo aniversario de la Constitución Italiana en Roma. En su álbum que abarca su carrera titulado "Duets" (30 Aniversario), Bocelli canta en italiano, inglés, francés y español, colaborando con músicos que van desde Karol G hasta Chris Stapleton.

La actuación de Bocelli "constituirá uno de los momentos más icónicos del evento, uniendo el espectáculo con la esencia de los valores olímpicos", dijeron los organizadores en un comunicado, agregando que la inclusión de Bocelli "contribuirá con un tono contemporáneo y global a la narrativa".

Detalles sobre la ceremonia, que está siendo producida por Marco Balich, quien ha sido parte de más de una docena de ceremonias olímpicas, han ido saliendo a la luz en los últimos meses.

Carey, la primera estrella internacional nombrada para actuar en San Siro, añade un toque de estrella pop estadounidense al evento de apertura. La ganadora de seis premios Grammy anunció su participación en una publicación de Instagram diciendo, "Ci vediamo a Milano", italiano para "Nos vemos en Milán".

Las actrices italianas Sabrina Impacciatore, quien apareció en la segunda temporada de "The White Lotus" de HBO, y Matilde De Angelis, quien protagonizó la serie de Netflix "La ley de Lydia Poet" también participarán en la ceremonia de apertura, han anunciado los organizadores.

Se espera una multitud de 60.000 espectadores con millones más viendo por televisión.

La estrella de ballet de renombre internacional Roberto Bolle encabezará la ceremonia de clausura, que está programada para la antigua Arena Romana de Verona el 22 de febrero.

