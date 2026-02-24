Bodø/Glimt da la sorpresa ante Inter de Milán en el repechaje de la Liga de Campeones

MILÁN (AP) — Bodø/Glimt protagonizó el martes una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones al eliminar el martes al gigante italiano Inter de Milán

El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante

En su primera temporada en la máximo competición europea de clubes, Bodø/Glimt ha encadenado una sorpresa tras otra. Hilvanó triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero imponerse en una eliminatoria a doble partido ante el Inter, subcampeón del año pasado, ha sido su mayor hazaña hasta ahora

Los goles en la segunda parte de Jens Petter Hauge y Hakon Evjen dejaron atónitos a los aficionados locales en Milán y encaminaron a Bodø/Glimt hacia un cruce con el City o el Sporting de Lisboa en la próxima ronda

Alessandro Bastoni recortó distancias para los Nerazzurri, pero para entonces el daño ya estaba hecho

El Atlético venció 4-1 al Club Brujas y sentenció un triunfo global 7-4; Newcastle superó 3-2 a Qarabag para el 9-3 global; y Bayer Leverkusen avanzó con un 2-0 en el global ante el Olympiacos griego tras el empate 0-0 en el partido de vuelta

El asombroso Bodø/Glimt

Algo de contexto sobre la trayectoria de Bodø/Glimt: al inicio de enero todavía no había ganado su primer partido en la Champions

En unas pocas semanas de vértigos, derribó al City, el campeón europeo en 2023, al tres veces campeón Inter y al Atlético, uno de los tres grandes de España

Según la firma de estadísticas Opta, hace un mes tenía un 0,3% de probabilidades de avanzar a los octavos de final, después de sumar tres puntos en seis partidos en la fase de liga

Pero esas victorias ante el City y el Atlético propulsaron su campaña europea y, en el doble enfrentamiento, fue superior a un Inter que lidera la liga italiana con 10 puntos de ventaja

Defendiendo el 3-1 tras la ida, el equipo de Kjetil Knutsen resistió la presión hasta que Ole Didrik Blomberg aprovechó un error de Manuel Akanji a los 58 minutos. Su disparo fue atajado por el portero Yann Sommer, pero Hauge apareció para empujar el rebote

Hauge suma ahora seis goles en el torneo de este año

Akanji estrelló un remate en el poste para un Inter que intentaba reaccionar, pero Evjen clavó el segundo para los visitantes a los 72 y desató la locura entre unos 3.000 aficionados que se desplazaron a Milán

El gol de Bastoni, que cruzó la línea por muy poco, nunca dio la sensación de ser el inicio de una remontada del Inter

Los colchoneros avanzan con goleada

Gracias a una tripleta de Alexander Sorloth, el Atlético finalmente pudo domar a Brujas

El gigante español ganó 4-1 en el partido de vuelta, pero la amplia diferencia de la noche en el estadio Metropolitano no reflejó la tenacidad de Brujas en la eliminatoria

Brujas rescató un empate 3-3 la semana pasada tras remontar una desventaja de dos goles y luego igualar de nuevo a los 89 minutos

En el partido de vuelta en Madrid, el equipo belga volvió a reaccionar después de que Sorloth inauguró al marcador a los 23 minutos. La réplica de Brujas llegó 13 minuto después mediante el tanto del defensor ecuatoriano Joel Ordóñez

Tras la reanudación, el volante estadounidense Johnny Cardoso puso el 2-1 para el equipo del técnico argentino Diego Simeone

Sorloth estampó su tripleta con goles a los 76 y 87 minutos para asegurar el pase del Atlético a la siguiente ronda

Newcastle esencialmente había sellado su avance con la victoria 6-1 en el feudo de Qarabag en la ida. Y el cuadro de la Liga Premier se puso 2-0 al frente en los primeros seis minutos de la vuelta con los goles de Sandro Tonali y Joelinton

Qarabag dio pelea en la segunda parte. El atacante colombiano Camilo Durán descontó antes que Sven Botman pusiera el 3-1. Elvin Jafarguliyev achicó la diferencia una vez para el club de Azerbaiyán

Bayer Leverkusen salió contento con el 0-0 ante Olympiakos, sabiendo defender su colchón de dos goles en la ida

