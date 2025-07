BOE publica la oferta de empleo público 2025, con 36.588 plazas, casi un 9% menos

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto que da luz verde a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, que constituye una cifra de 36.588 plazas, de las que se reservarán un 10% a personas con discapacidad. Del total de las plazas ofertadas, 27.697 se destinan al turno libre, cifra récord, y 8891 a la promoción interna, tal y como precisó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Función Pública, Óscar López. Dentro de la Administración General del Estado (AGE) se ofertarán 26.889 plazas, de las que 20.324 plazas son de nuevo ingreso y 6565 de promoción interna, mientras que 3139 se destinaran al Cuerpo Nacional de Policía, 3713 a la Guardia Civil y 2847 a las Fuerzas Armadas. Además, el 10% de plazas totales están reservadas a personas con discapacidad, lo que supone unas 2610 plazas. En este contexto, López ha defendido que la OEP de este año busca "reforzar el Estado de Bienestar, revertir los recortes de la anterior administración, digitalizar la función pública y mejorar la atención directa a los ciudadanos". No obstante, la oferta no ha contado con el apoyo de las organizaciones sindicales, ya que, tras varias reuniones, el Gobierno no llegó a ofrecer a los sindicatos el número global de plazas que ofertaría este año, según indicaron desde UGT, mientras que las cifras que trasladó --en relación a la AGE-- durante la Mesa de Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo fueron "insuficientes", tal y como destacaron CSIF y CCOO. La falta de una cifra global hizo a los sindicatos prever que el número de plazas este 2025 iba a ser inferior a las del año anterior a pesar de que desde Función Pública indicaron al inicio de las negociaciones que la nueva OEP iba a ser "parecida" a la del año anterior. "Las ofertas de empleo público desde 2022 han generado durante tres años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas", se ha referido en el BOE. También se ha detallado que "las proyecciones de los procesos selectivos derivados de anteriores ofertas y que están ahora en ejecución indican que esa tendencia continuará en 2025 y por efecto de esta oferta de empleo público se extenderán también hasta 2026". ACTUALIZACION El Gobierno ha convocado 260.000 plazas en los últimos años En este sentido, Óscar López ha recalcado que desde que el actual Gobierno llegó al Ejecutivo se han convocado 260.000 plazas, es decir, 32.522 plazas al año, lo que supone el triple que las convocadas en el anterior Gobierno del PP, que ofertó en total 64.000 plazas, lo que supone 10.566 al año de media. Asimismo, el ministro ha recalcado que el Gobierno del PP convocaba de media 1277 plazas de policía, mientras que con el actual Gobierno se están convocando 2534 al año, casi 800 plazas para policías más anuales. "Esto se llama mejorar los servicios públicos y la función pública", ha expuesto López, que ha incidido en que la nueva OEP implica un incremento de 8851 nuevas plazas en servicios directos de atención al ciudadano como oficinas del DNI, oficinas de la Seguridad Social, del SEPE, de la DGT o de Extranjería, entre otros. 2024 TAMBIÉN SE CONVOCARON MÁS PLAZAS PARA LA AGE En 2024 el Gobierno aprobó una Oferta de Empleo Público de 40.146 plazas, 27.360 de turno libre y 12.786 de promoción interna. Del total de plazas ofertadas el año pasado, 31.465 se destinaron a la Administración General del Estado (AGE), 3158 a la Guardia Civil, 2857 al Cuerpo Nacional de Policía y 2666 a las Fuerzas Armadas. Respecto a la AGE, 20.840 plazas fueron de acceso libre y 10.625 de promoción interna. Además, en 2024 por primera vez se reservó un 10% de las plazas a personas con discapacidad.