Boeing entregó 48 aviones comerciales en julio, su mejor cifra del mismo mes desde 2017

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Boeing entregó 48 aviones comerciales en julio, su mayor cifra desde el mismo mes de 2017, aunque una cantidad inferior a los 60 envíos de junio, pero cinco más que un año antes, según un comunicado. En términos mensuales, el 77% de las unidades entregadas pertenecen a los 737 MAX, mientras que el resto son los envíos de ocho 787, dos 777 y un 767. En concreto, China recibió seis aeronaves.

Entre enero y julio de 2025, el fabricante estadounidense sigue por detrás de su rival Airbus al registrar un total de 328 entregas, diez más que en 2024, frente a las 373 del competidor europeo.

Sobre los pedidos, Boeing cerró el séptimo mes con 31, más de la mitad que los 73 encargos del año anterior, además de un total de 699 en los primeros siete meses, lo que supone el triple en comparación a 2024. Al comunicar sus resultados semestrales del año, el CEO de la compañía, Kelly Ortberg, destacó que, de cara a la segunda mitad de 2025, seguirán centrados en restablecer la confianza y avanzar en su recuperación, operando en "un entorno global dinámico".

El fabricante anunció que el programa 737 aumentó su ritmo de producción a 38 aviones al mes durante el segundo trimestre, planeando estabilizarlo antes de solicitar la aprobación para aumentarlo a 42 al mes a finales de este año. De su lado, el ritmo de producción del programa del modelo 787 es, actualmente, de siete unidades mensuales.

Boeing redujo a una tercera parte sus pérdidas netas durante los primeros seis meses, hasta los US$643 millones (556,8 millones de euros), con unos ingresos de US$42.245 millones (36.593 millones de euros), un 36% más.