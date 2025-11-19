Boeing logra recuperación parcial en Salón Aeronáutico de Dubái con pedido de aviones de flydubai

Por Federico Maccioni, Ahmed Elimam y Tim Hepher

DUBAI, 19 nov (Reuters) - Boeing contraatacó en el Salón Aeronáutico de Dubái con un pedido provisional de 75 de sus aviones 737 MAX por parte de flydubai el miércoles, un día después de que este antiguo cliente de la compañía estadounidense entregara un pedido de 150 aviones de la competencia A321neo a su archirrival Airbus.

En un comunicado, flydubai indicó que el pedido incluiría opciones para otros 75 aviones Boeing.

La apuesta por Airbus había sido uno de los principales temas de conversación del mayor acontecimiento aeronáutico de Oriente Medio, celebrado en el emplazamiento de un nuevo aeropuerto que será la sede de flydubai en 2032.

Boeing había seguido negociando un acuerdo que incluía decenas de reactores para recuperar parte de su cuota de crecimiento de uno de sus operadores más importantes de 737 MAX, según informó Reuters esta semana.

El acuerdo permite a flydubai elegir en una fecha posterior cuál de las tres variantes del 737 MAX -el MAX 8, el MAX 9 o el aún no certificado MAX 10- necesita, según la aerolínea.

En una entrevista anterior, el presidente ejecutivo, Ghaith Al Ghaith, describió a Boeing como "mi casa" y dijo que la firma saldrá fortalecido de su reciente crisis, pero señaló que los aviones de Airbus fueron elegidos sobre todo por su mayor alcance y tamaño.

En los últimos años, Airbus se ha hecho con la parte del león en el segmento más activo del mercado de aviones a reacción, a medida que el A321neo se alejaba del mayor equivalente disponible de Boeing, el 737 MAX 10, que probablemente entrará en servicio el próximo año tras retrasos en la certificación.

En el extremo superior del mercado, Boeing dominó la primera jornada de la feria con un pedido sorpresa por valor de US$38.000 por parte de Emirates, que sigue apostando por el bimotor más grande del mundo para satisfacer la demanda a pesar de los largos retrasos en su desarrollo.

(Editado en español por Carlos Serrano)