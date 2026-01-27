Boeing registra beneficios en el cuarto trimestre

Por Dan Catchpole y Nathan Gomes

SEATTLE, 27 ene (Reuters) - Boeing registró el martes beneficios en el cuarto trimestre, impulsados por la venta de su proveedor de servicios de software de navegación, así como por el aumento de la producción de aviones y el incremento de las entregas.

La compañía también registró un cargo de US$565 millones en su programa de aviones cisterna de reabastecimiento KC-46.

El fabricante de aviones obtuvo un beneficio neto de 8.220 millones de dólares, o US$10,23 por acción, en el trimestre hasta diciembre, frente a una pérdida de 3.860 millones de dólares, o US$5,46 por acción, un año antes.

Los resultados trimestrales incluyen la venta de Jeppesen a Thoma Bravo por 10.600 millones de dólares en efectivo y la readquisición de Spirit AeroSystems por 4.700 millones de dólares en acciones. Boeing amortizó la deuda de Spirit en unos 3.000 millones de dólares, lo que supuso una ganancia neta de unos 7.600 millones de dólares.

Boeing ingresó 375 millones de dólares en efectivo en el cuarto trimestre, pero aún así consumió 1.900 millones de dólares en efectivo en el año, en parte debido a los continuos retrasos en la certificación de los programas 737 MAX y 777X. (Información de Nathan Gomes en Bengaluru y Dan Catchpole en Seattle; edición de Anil D'Silva y Rod Nickel; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)