Boeing va retrasado en la certificación del modelo 777X, según su presidente ejecutivo

Por Dan Catchpole

SEATTLE, EEUU, 11 sep (Reuters) - Kelly Ortberg, presidente ejecutivo de Boeing, declaró el jueves que el fabricante de aviones lleva retraso en la certificación del 777-9, su aparato de fuselaje ancho más reciente.

La compañía espera entregar el primer 777X en 2026, seis años más tarde de lo previsto cuando se lanzó el programa en 2013.

Queda una "montaña de trabajo" para certificar el avión, pero no se han detectado nuevos problemas técnicos, dijo Ortberg en su intervención en la Morgan Stanley Laguna Conference.

No obstante, "incluso un retraso menor en el calendario del programa 777 tiene un impacto financiero bastante grande" para la compañía, que ya ha perdido varios millones de dólares en el programa, señaló.

La presión inflacionista en toda la cadena de suministro de Boeing está afectando a los precios de los aviones, afirmó.

Sin embargo, no espera que estos problemas impidan a la empresa aumentar la producción de su modelo más vendido, el 737 MAX, a 42 aviones al mes para fines de año, frente al actual tope de 38 impuesto por el Gobierno federal, dijo Ortberg.

Boeing ha hecho grandes progresos en los cambios de diseño necesarios para certificar los 737 MAX 7 y MAX 10, los modelos más pequeño y más grande del avión, dijo Ortberg, añadiendo que "es frustrante que nos haya llevado tanto tiempo...".

La compañía necesita aumentar la producción de su gallina de los huevos de oro, el 737 MAX, para volver a tener un flujo de caja positivo. Sin embargo, no aumentará el ritmo hasta que esté preparada, y si no "esperaremos un mes", ya que "un mes no importará en el gran esquema de las cosas, y perder estabilidad sí importará".

(Reporte de Dan Catchpole en Seattle, David Shepardson en Washington y Aishwarya Jain en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)