BofA eleva ACS a "comprar" porque "la asignación de capital es prometedora"
BofA revaloriza el grupo constructor español ACS a "comprar" desde "neutral" y cita una prometedora estrategia de asignación de capital y perspectivas de crecimiento
** El bróker ve un crecimiento del 15% en el beneficio por acción para 2026, impulsado principalmente por las actividades de construcción en EEUU
** Señala que los centros de datos representan el 14% de la cartera de pedidos del grupo y que se prevé una presentación de la estrategia antes de finales de año
** Destaca las notas de prensa que sugieren que una posible empresa conjunta de centros de datos podría crear alrededor de 1200 millones de euros en valor para la compañía
** BofA también eleva el precio objetivo de ACS en más de un 48%, hasta 78 euros
** De los 17 analistas que cubren ACS, dos valoran el valor como "fuerte compra" o "comprar", 14 como "mantener" y uno como "vender" - datos de LSEG.
(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Paula Villalba)
