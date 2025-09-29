BofA eleva el precio objetivo de Airbus a 270 euros por una mejora “significativa” de precios en sus pedidos

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Bank of America (BofA) ha elevado el precio objetivo de Airbus a 270 euros desde los 244 euros anteriores por "una mejora significativa" de precios registrada en su cartera de pedidos, al tiempo que ha mantenido su recomendación de 'comprar', según un comunicado.

El banco de inversión ha afirmado que los aviones de fuselaje ancho han visto una mejora "sustancial" en los precios durante los últimos dos y tres años, asegurando que "Airbus ha enfrentado vientos en contra significativos en precios/costes que afectan los márgenes".

De cara al futuro, la entidad prevé "un claro aumento" en los precios durante los próximos cinco años en el A350, impulsado por el A350-1000 y los cargueros A350, así como la familia A320 --impulsada por el A321-- que contribuirá en gran medida a partir de 2028.

Para los expertos de BofA, esta previsión beneficiará el perfil de margen en los próximos años, por lo que han estimado que "los grandes incrementos en los márgenes brutos llegarán entre 2028-2031".

"Después de una recesión de 10 años en el mercado de fuselaje ancho, creemos que la mejora en los precios del A350/787 en los últimos dos años no está en la mente de los inversores. Sin embargo, en todo el complejo del mercado secundario, la continua evidencia de aumentos de precios ha impulsado una revalorización material del sector", ha terminado añadiendo en su análisis.