BofA eleva la previsión del oro para 2026 a US$5000/onza y ve la plata a US$65

13 oct (Reuters) - Bank of America elevó el lunes sus previsiones de precios para los metales preciosos, aumentando a US$5000 la onza sus perspectivas para el oro en 2026, con un promedio de US$4400, y a US$65 para la plata, con una media de US$56,25.

El banco dijo en una nota que existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero todavía espera más alzas para ambos metales el próximo año.

"El marco político poco ortodoxo de la Casa Blanca debería seguir apoyando al oro, dados los déficits fiscales, el aumento de la deuda, las intenciones de reducir el déficit por cuenta corriente y las entradas de capital, junto con un impulso para recortar las tasas de interés con una inflación en torno al 3%", añadió.

Bank of America es el primer banco importante que eleva su previsión del precio del oro a US$5000 por onza para 2026.

El oro al contado superó la marca de los US$4000 la semana pasada y a las 1010 GMT cotizaba a US$4073,69 dólares, con un alza acumulada del 55% en el año.

Según el BofA, para que el oro alcance los US$6000, los inversores tendrían que aumentar sus compras en un 28%.

El banco también espera un avance de la plata, pese a pronosticar una caída de la demanda del 11% el año que viene, debido a la persistente escasez de oferta. La plata se encamina al quinto año de déficit estructural del mercado, según la asociación del sector Silver Institute.

La plata al contado alcanzó un máximo histórico de US$51,7 por onza y los futuros de la plata en el mercado Comex para diciembre de 2025 cotizaban a US$49,72.

(Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)